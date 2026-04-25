«Атакуют по сирийскому сценарию»: в Днепре под повторный российский обстрел попал заместитель мэра

Место одного из российских ударов в Днепре, 25 апреля 2026 года (Фото: Борис Филатов / Telegram)

Войска страны-агрессора России в субботу, 25 апреля, нанесли повторные удары по Днепру , когда на места попаданий приехали экстренные службы и коммунальщики. Под один из таких обстрелов попали заместитель городского головы Юрий Яндульский и другие чиновники горсовета, заявил мэр Борис Филатов.

По его словам, новый обстрел зафиксирован на улице Рабочей. В это время там находились Яндульский, директор департамента горсовета и другие должностные лица, которые обследовали разрушения домов.

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«Страшные известия сегодня идут просто шквалом… работают по так называемому сирийскому сценарию. Целенаправленно бьют по гражданским объектам, а потом, когда на месте начинают работать чрезвычайники, коммунальщики, полиция и врачи, повторяют удар», — написал Филатов в соцсетях.

Днепр 25 апреля пережил один из самых массированных обстрелов РФ с начала войны. Россияне с ночи атакуют город ракетами и десятками дронов, в течение дня прозвучала серия новых взрывов.

Есть попадания в дома, АЗС, предприятие, возникли масштабные пожары и задымление. По последним данным, погибли пять человек, 34 — пострадали. Под завалами продолжают искать людей.