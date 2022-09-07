«Главный спикер войны». В Украине будут судить блогера-миллионника, оправдывающего вооруженную агрессию РФ 7 сентября, 16:38 Блогер-миллионник из Украины, оправдывающий вооруженную агрессию РФ (Фото:Офис генпрокурора/Facebook)

В Украине будут судить блогера-миллионника, который называет себя главным спикером войны и оправдывает вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

Блогер родился и до 2014 года проживал в Сумах. Затем мужчина уехал в Россию и собрал в сети миллионную аудиторию.

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Правоохранители не раскрывают его личность, но, судя по фото и приведенной информации, речь идет о блогере Юрии Подоляке.

Пока он распространяет информацию с территории государства-агрессора. По его словам, он помогает россиянам мобилизоваться и держать информационный фронт. Оправдывая поражения военных РФ, он распространяет классические фейки русской пропаганды.

Сумская областная прокуратура уже направила в суд обвинительный акт за распространение информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии против Украины ( ч. 3 ст. 436-2 УКУ).

Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



Ранее сообщалось, что в Украине будут судить блоггершу из Краматорска за отрицание агрессии РФ. Она рассказывала в прямом эфире о «легитимности» террористической организации «ДНР» и отрицала оккупацию украинских городов захватчиками.

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