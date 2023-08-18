В Украине ликвидировали замкомандира батальона из 810-й бригады оккупантов 18 августа, 05:01 Потери оккупационной армии РФ в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине ликвидировали начальника штаба — заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й бригады морской пехоты страны-агрессора России Юрия Павлова.

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев в четверг, 17 августа, написал в Telegram, что Павлова похоронили. По его словам, оккупант умер в госпитале от ранений, полученных на Запорожском направлении.

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По словам Развожаева, Павлов родился в селе Новоивановка (Луганская область), а в 2009 году, до оккупации Севастополя Россией, приехал туда служить в 810-ю бригаду морской пехоты.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия потеряла 256 050 оккупантов.

В сентябре 2022 года Генштаб сообщал, что 810-я бригада потеряла почти 85% личного состава.