После скандала с Шевченковской премией глава комитета Юрий Макаров подал в отставку 13 марта, 11:08 Юрий Макаров (Фото:Yuri Makarov/Facebook)

Глава комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров подал в отставку на фоне скандала с запоздалым вручением Шевченковской премии.

Об этом он написал в Facebook в понедельник, 13 марта.

В этом году впервые награду не вручили 9 марта, в день рождения поэта. Макаров рассказал, что это была его идея — ввести дополнительную номинацию За вклад в победу и перенести объявление победителей на 22 мая, но решение «наткнулось на агрессивное непонимание».

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«Я исходил из того, что в этом году комитет не признал возможным присудить награду в двух номинациях, а между тем с начала полномасштабной войны появилось невероятное, невообразимое количество художественных произведений, проектов и явлений, которые делаются на энтузиазме и в буквальном смысле приближают победу», — объяснил Макаров.



По его словам, предложение возникло почти экспромтом, но во время встречи деятелей культуры с президентом Украины 9 марта идею поддержали.

«Офис президента также принял мою инициативу, задержал обнародование результатов конкурса 2023, чтобы объявить победителей всех вместе 22 мая», — добавил Макаров.

Он отметил, что многие представители художественного сообщества и граждан восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить «своих» выдвиженцев или приуменьшить вес уже определенных лауреатов.



«Поскольку я невольно выступил „возбудителем“ никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно шире, возмущение неравнодушных граждан, после долгих раздумий не вижу иного выхода, как сложить полномочия +главы и члена Комитета», — заявил Макаров.

11 марта комитет Национальной премии Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко объявил победителей Шевченковской премии 2023 года. Среди лауреатов — Виталий Портников, Ирина Цилык, Катерина Калитко.

