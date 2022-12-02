Сейчас работает в России. Ведущего Антимайдана будут судить за государственную измену и оправдание агрессии 2 декабря, 17:00 Юрий Кот (Фото:Скриншот видео Юрий Кот / YouTube)

Бывший украинский телеведущий предстанет перед судом, сообщил Офис генерального прокурора в пятницу, 2 декабря.

Ведомство не называет имя ведущего, однако из предоставленной информации можно понять, что речь идет о Юрии Коте.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении гражданина Украины — российского журналиста по фактам:

государственной измены,

посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436−2 УК Украины).

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Расследованием установлено, что обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время революции Достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал на постоянное место жительства в РФ. В Москве он приступил к работе на государственном телеканале страны-агрессора как журналист.

«Обвиняемый освещает события в Украине в выгодном для Кремля ракурсе, нанося ущерб информационной безопасности нашего государства. Формирует ложное отношение граждан РФ к украинскому населению и разжигает сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах он поддерживает руководство РФ и начало военных действий в Украине. Его выступления в основном подготовлены по заказу должностных лиц государственных органов и учреждений РФ и российских медийных центров.

Также ведущий в созданном им канале в Telegram освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах в пророссийском направлении.

«На своих страницах в социальных сетях он дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене. Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины», — заявили в ведомстве.

Обвиняемого в информационном пространстве РФ представляют политологом, деканом факультета медиакоммуникаций, президентом Ассоциации Будущее страны и лидером движения Российских украинцев, а теперь еще и военным экспертом.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности СБУ.