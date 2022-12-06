В ВСУ заявили, что у РФ остается достаточно самолетов для будущих ударов 6 декабря, 05:32 Люди прячутся в метро во время воздушной тревоги в Киеве (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у российских оккупантов остается достаточно самолетов для будущих массированных ударов по Украине.



“К сожалению, самолетов этих достаточно – не только Ту-95, но и Ту-160. Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их в России еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Аэродром большой, ущерб самому аэродрому, думаю, минимальный... Но это тревожный для них сигнал”, - заявил Игнат.

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Инфографика: НВ

Утром 5 декабря на двух российских аэродромах, где дислоцированы стратегические бомбардировщики, раздались взрывы. Появлялась информация, что неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области, а на аэродроме под Рязанью (Дягилево) вспыхнул бензовоз и произошел взрыв.

В минобороны страны-террориста утверждают, что при взрыве погибли трое российских военных.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что на территории РФ все чаще происходят «хлопки», но, «как бы ни враг хотел, мы еще ничего не начинали».

