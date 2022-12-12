«Искандеров осталось мало». В Воздушных силах заявили, что пока нет доказательств наличия у оккупантов ракет из Ирана 12 декабря, 00:49 Россия, в частности, хочет получить ракеты Zolfaghar (Фото:Hananya Naftali/Twitter)

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока нет свидетельств того, что российская армия получила ракеты от Ирана.



Он подчеркнул, что оккупанты очень хотят их получить, так как их запасы заканчиваются.

«Есть только информация в СМИ, что Россия стремится их получить любым способом. Им они нужны. Искандеров осталось мало. Возможно, подчеркиваю, есть проблемы с производством, а возможно не могут производить в необходимом количестве так, чтобы завезти, пополнить те запасы, которые они уже использовали. Почти все они и использованы. Они уже за НЗ залезли», — заявил Игнат.



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Он добавил, что у Украины пока нет средств, которые могли бы сбивать ирансткие баллистические ракеты Zolfaghar и Fateh.

«Относительно того, как противостоять им. Еще раз хочется напомнить, что ни Искандеры, ни ракеты С-300, запускающиеся по баллистической траектории, ни те же иранские ракеты, баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет, это все же на старте, там, где они находятся. Различные виды бавовны могут помочь уничтожить эти ракеты», — заявил Игнат.

Ранее СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.