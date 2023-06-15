Игнат подтвердил дефицит ракет в России 15 июня, 16:18 Российская баллистическая ракета к ОТРК Искандер (Фото:ГУР)

Российские оккупанты уже столкнулись с дефицитом ракет. Некоторые из снарядов на скорую руку были подписаны маркером.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга.

Он уточнил, что на это указывают множество фактов.

«То, что противник имеет дефицит — это очевидно. Ракеты, которые они применяли осенью и зимой датированы концом лета. На них были бирочки, что их производство было недавно от их применения и нахождения обломков. Сейчас уже находят ракеты, выпущенные буквально весной, там апрель или даже май», — рассказал Игнат.

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По словам спикера Воздушных сил, некоторые из ракет были выпущены без соответствующих маркировок. В то же время их на скорую руку подписывали маркером. Речь идет, например, о Калибрах.

Хорошая новость, как объяснил Игнат, заключается в том, что враг применяет снаряды «с колес». То есть то, что изготовили — сразу идет в ход.

«А из плохих новостей это то, что они продолжают изготавливать. То есть имеют запчасти. И поставки, видимо, таки продолжаются», — добавил спикер.

11 июня Игнат заявил, что после небольшой паузы Россия нарастила производство ракет, в частности Искандеров и Кинжалов, очевидно, наладив поставку компонентов в обход западных санкций.

Ранее в украинской разведке заявляли, что Россия производит до 30 Калибров и несколько Искандеров в месяц.

