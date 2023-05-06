«За поребриком горит». Игнат рассказал подробности о сбитом Кинжале 6 мая, 18:31 ПВО Patriot в Украине сбили первый вражеский Кинжал (Фото:kremlin.ru)

В ночь на 4 мая воздушные силы из ЗРК Patriot впервые сбили над Украиной российскую аэробалистическую ракету Кинжал, развеяв миф о невозможности ее уничтожить.

Подробности рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Около двух ночи 4 мая носитель ракет Кинжал МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка в РФ и осуществил пуск аэробалистической ракеты. Воздушное командование Центр, отвечающее за небо над Киевской области, отследило цель, и по ней отработал дивизион ПВО ЗРК Patriot.

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«Безусловно, это хорошая новость. Безусловно, там сейчас, за поребриком, горит, уже, наверное, не первый день, потому что это фактически пощечина России. Они рассказывали, что Patriot — устаревшее американское вооружение, что оно ничего не может, что якобы российское оружие — самое лучшее в мире. Вот подтверждение того, что действительно оно эффективно работает даже против супер, как они называют, гиперзвуковой ракеты. Ну вот, не такая уж она и гипер», — сказал Игнат.

Он добавил, что угроза применения баллистического оружия остается, особенно на востоке и в столице. Поэтому, отметил спикер Воздушных сил, Украине нужно больше систем ПВО от западных партнеров. Они также необходимы для защиты неба от российских самолетов и управляемых авиационных бомб.

«Никто не верил, что Patriot может быть в Украине. Хотим, чтобы партнеры видели его в работе. Показали всему миру: помогайте нам. Хотим, чтобы еще немецкие партнеры увеличили поставки IRIS-T, одной из лучших систем», — сказал Игнат.

По его словам, в ближайшее время на боевое дежурство заступят другие дивизионы ВСУ, оснащенные Patriot и SAMP-T.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ПВО сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал.

О сбитом Кинжале над Киевом за день до этого сообщило военное издание Defense Express. Более суток командование ВСУ не подтверждало эту информацию.