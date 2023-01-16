В ВСУ рассказали, может ли РФ повторить десантную операцию 2022 года для захвата Киева 16 января, 15:55 Представитель Воздушных сил Юрий Игнат считает такой сценарий «нереалистичным» (Фото:Скриншот видео mil.ru)

В Вооруженных силах Украины скептически относятся к повторению Россией десантной операции для захвата Киева, которую она организовала в феврале 2022 года.

Тогда оккупанты сумели добраться на вертолетах до окраины Киева и высадиться на аэродроме в Гостомеле, планируя отправить туда свои военно-транспортные Ил-76.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, если РФ не сумела в полной мере провести столь дерзкую операции в 2022-м, то сейчас у нее шансов еще меньше.

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«На сегодняшний день это вообще нереалистичный сценарий… Тогда не удалось оккупантам это сделать, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так до столицы и высадить десант с Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю, что и до границы не удастся долететь», — заявил Игнат в эфире общенационального телемарафона.