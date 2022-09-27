В Воздушных силах Украины рассказали, какие российские ракеты тяжело сбивать

27 сентября, 17:47
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В Воздушных силах Украины назвали российские ракеты, которые сбивать тяжелее всего (Фото:www.facebook.com/kpszsu)

В Воздушных силах Украины назвали российские ракеты, которые сбивать тяжелее всего (Фото:www.facebook.com/kpszsu)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какие российские ракеты тяжелее всего сбивать ВСУ.

«С-300 – это зенитная ракета, которая имеет свои определенные тактико-технические характеристики. У нас такие же ракеты, но мы их тратим по назначению, расход идет по самолетам, вертолетам, БПЛА. Противник имеет их в избытке и также значительно более новые комплексы — Бук-М2, Бук-М3, Панцирь, С-400", — сказал он на брифинге.

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По его словам, к сожалению, сбивать такие цели сложно.

https://www.youtube.com/watch?v=0yz4mLkoQkM

«Так же как и сбивать ракеты тактических комплексов Искандер, летящих по баллистической траектории с бешеной скоростью. К сожалению, у нас нет таких средств ПВО, которые могли бы эффективно противодействовать именно этим угрозам», — сказал Игнат.

https://www.youtube.com/watch?v=Npyejh-75sE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты Война России против Украины

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