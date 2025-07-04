Рекордное количество шахедов и ни одной сбитой баллистики: Игнат рассказал детали ночной массированной атаки РФ

Вертолет работает на месте пожара в Киеве после комбинированной атаки РФ 4 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Войска страны-агрессора России атаковали Украину в ночь на пятницу, 4 июля, рекордным количеством шахедов — более 330 из общего количества воздушных целей в 550. Десятки дронов были сбиты беспилотниками-перехватчиками.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Единые новости начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Опять антирекорд для нас. Противник атакует большим количеством БпЛА — 550 воздушных целей в целом. Более 330 — именно ударных шахедов. Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку», — сказал Игнат.

Он подтвердил, что основной целью оккупантов ночью был Киев. К отражению нападения привлекали все имеющиеся средства, также эффективными остаются мобильные огневые группы, несмотря на то, что россияне увеличивают высоту полета дронов. Также Украина наращивает способности БпЛА-перехватчиков.

«Дроновое ПВО становится одним из составляющих систем нашей противовоздушной обороны», — сказал Игнат.

Он подтвердил, что 4 июля не удалось сбить ни одной баллистической ракеты, и указал, что оккупанты модернизируют их и меняют тактику применения. Поэтому для защиты такого большого города как Киев одной батареи Patriot недостаточно, подчеркнул представитель Воздушных сил.

Ранее Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

Основным направлением удара был Киев. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице 23 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.