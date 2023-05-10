«Радоваться рано». В Воздушных силах прокомментировали высокую результативность ПВО 10 мая, 06:42 Работа ПВО в небе над Киевом (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал высокую результативность ПВО Украины во время российских атак ракетами и дронами.

Он отметил, что высокая результативность является результатом упорной и тяжелой работы. Игнат предостерег, что при следующем обстреле показатели сбитых целей могут быть на уровне 30 или 40%.

Видео дня

Спикер Воздушных сил сообщил, что для насыщения ПВО Украины западным оружием понадобятся годы. Основой остаются системы С-300 и Бук М1.

"Очень радоваться рано, мы получили мало помощи от Запада для работы против воздушных целей. К сожалению, чтобы защитить всю Украину, нам нужно еще много современных систем", - заявил Игнат.

За две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

