Игнат объяснил, почему не удалось сбить Калибры, и назвал главную цель РФ во время атаки Шахедами 27 июля, 09:43 Юрий Игнат (Фото:Юрий Игнат/Facebook)

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что крылатые ракеты Калибр, запущенные россиянами ночью 27 июля, не удалось поразить из-за способа их запуска и высоты полета.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

В частности, он подчеркнул, что Калибры летели низко, расстояние было близким, а выпущены они были с подводной лодки, что не является типичным.

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«К сожалению, Калибры не удалось поразить, потому что… понимаем, подводная лодка, летят низко, близкое расстояние… Здесь трудно работать противовоздушной обороне…», — отметил он.

Игнат подчеркнул, что в среду, 26 июля, была «такая же» атака тремя Калибрами, но их удалось уничтожить в пределах Винницкой и Житомирской областей, поскольку было больше времени, чтобы выявлять и уничтожать эти вражеские цели.

Среди основных целей российских ударов Игнат выделил украинские порты, терминалы с продовольствием и зерном, а также аэродром Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области.

«Опять же, не дает покоя оккупантам аэродром Староконстантинов. Не сам аэродром, а наши военные летчики, которые наносят удары», — заявил он.

Игнат отметил, что именно эти летчики наносят удары по оккупированным россиянами территориям.

«Ну вы видите, какой хлопок хороший происходит на оккупированных территориях, в частности, поэтому, собственно, и есть под прицелом сегодня этот аэродром, он и был вчера», — сказал представитель Командования Воздушных сил.

Он заявил, что Шахеды тоже в большинстве случаев были направлены именно на этот аэродром.

Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на четверг, 27 июля, армия РФ атаковала Украину с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. За ночь удалось уничтожить восемь Шахедов, однако крылатые ракеты Калибр поразить не удалось.

В результате атаки на портовую инфраструктуру Одесской области, погиб один человек.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что погиб охранник 1979 года рождения. Также повреждены два автомобиля.

Накануне РФ нанесла массированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили 36 ракет.