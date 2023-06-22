Гусева могут уволить с должности гендиректора Укроборонпрома — ЭП

22 июня, 22:51
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Укроборонпром (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Укроборонпром (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Генерального директора государственного концерна Укроборонпром Юрия Гусева уволят с должности, пишет Экономическая правда, ссылаясь на анонимных собеседников в отрасли.

Собеседники отметили, что увольнение Гусева не было неожиданностью, поскольку этот вопрос рассматривался в течение определенного времени.

По данным Liga.net, двумя претендентами на должность главы госконцерна, который планируют реформировать в акционерное общество Украинская оборонная промышленность, являются заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев и действующий генеральный директор ГП Завод имени В. А. Малышева Герман Сметанин.

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В то же время Юрий Гусев занимает должность главы Укроборонпрома с декабря 2020 года.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Укроборонпром Гусев Юрий Гусев

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