Гусева могут уволить с должности гендиректора Укроборонпрома — ЭП 22 июня, 22:51 Укроборонпром (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Генерального директора государственного концерна Укроборонпром Юрия Гусева уволят с должности, пишет Экономическая правда, ссылаясь на анонимных собеседников в отрасли.

Собеседники отметили, что увольнение Гусева не было неожиданностью, поскольку этот вопрос рассматривался в течение определенного времени.

По данным Liga.net, двумя претендентами на должность главы госконцерна, который планируют реформировать в акционерное общество Украинская оборонная промышленность, являются заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев и действующий генеральный директор ГП Завод имени В. А. Малышева Герман Сметанин.

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В то же время Юрий Гусев занимает должность главы Укроборонпрома с декабря 2020 года.