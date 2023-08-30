«Нужна «тверда криця». Митрополит Евстратий написал о религиоведе-снайпере Черноморце, процитировав Лесю Украинку 30 августа, 07:42 NV Премиум Религиовед, философ и волонтер Юрий Черноморец стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу (Фото:DR)

Митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря) для проекта NV Люди, приближающие победу рассказал о том, как религиовед Юрий Черноморец, демобилизованный из армии по состоянию здоровья, собирает донаты на снайперские винтовки.

Юрий Черноморец — авторитетный религиовед и философ, профессор кафедры богословия и религиоведения НПУ им. Драгоманова, с началом полномасштабной войны мобилизовался и стал снайпером ВСУ. Во время рейда в Чернобыльскую зону отчуждения получил значительную дозу радиации. Теперь как волонтер собирает помощь для украинских снайперов.

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Черноморец стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август.

В рамках проекта вдохновляющие истории героев, отобранных редакцией с помощью компетентных экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы, а некоторые из героев рассказали о себе сами. В частности, вот, что о Юрии Черноморце написал спикер ПЦУ, профессор Киевской православной богословской академии Митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря).

"Слово, моя ти єдиная зброє,

Ми не повинні загинуть обоє!

Може, в руках невідомих братів

Станеш ти кращим мечем на катів".



Такие строки из известного стихотворения Леси Украинки для меня являются настоящим эпиграфом к работе этого бойца с «русским миром». Юрий Черноморец — человек, хорошо известный в кругу тех, кто интересуется религиозной жизнью Украины, в частности православием. Эрудированный и глубоко осведомленный ученый, знаток богословия и активный церковный публицист.

Он — один из немногих из среды УПЦ (МП), кто еще задолго до войны открыто писал об опасности идеологии «русского мира», которая служит оправданием для российской неоимпериалистической политики. Он предупреждал о возможных российских танках на украинской земле тогда, когда большинству это казалось причудливой фантастикой. Потому что он, имея глубокое понимание взаимосвязи между идеями и жизнью, давно увидел, куда на самом деле движется и к чему стремится московский молох.

Сейчас Юрий Черноморец делает то, что, казалось бы, очень далеко от богословия и философии, от работы в университете и публицистики, — он методично и целенаправленно собирает помощь для снайперов. Большинство его сообщений в сети об этом. Большинство просьб — помочь закрыть очередную потребность в оружии или патронах к нему.

Потому что он прекрасно знает: без победы над империей зла не будет будущего ни для академической философии, ни для развития богословия, ни для независимой Украинской церкви. Недостаточно останавливать врагов, которые уничтожают Украину, только словами и идеями — для этого нужны аргументы, которые московиты понимают лучше всего. А когда будет победа, тогда будет время и возможность для всего остального. Сейчас же нужна «твердая криця — меч на катів».

Этот материал опубликован в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.

