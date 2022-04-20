Бутусов: РФ отправила на Донбасс ливийских наемников. Их ликвидировали — фото 20 апреля, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Юрий Бутусов отметил, что наемникам РФ платит лучше, чем своим военным (Фото:Цензор.НЕТ)

В связи с нехваткой живой силы из-за огромных потерь ВС РФ в Украине российское Минобороны начало отправлять на Донбасс иностранных наемников.

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Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, опубликовав фото с телами ливийских боевиков, ликвидированных украинскими военными.

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«18 апреля в Попасной украинские воины уничтожили очередную штурмовую группу ВС РФ… Каково же было удивление наших бойцов, когда они увидели восточные лица, а также ливийскую валюту и телефоны. Очевидно, это бойцы российской частной военной компании Вагнер, завербованные в Ливии. Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь, когда и их перебили, пошли в бой ливийцы», — рассказал он у себя в Facebook.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

При этом, как отмечает журналист, в отличие от принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО или россиян, ливийцам командование РФ «хорошо платило».

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«Посмотрите, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, аптечки, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают. Группа из 10 „вагнеровцев“ уничтожена полностью», — добавил он.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

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