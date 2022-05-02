«ПВО была подавлена»: Бутусов рассказал подробности уничтожения катеров РФ возле Змеиного 2 мая, 11:32 Цей матеріал також доступний українською РФ не контролирует воздух над островом Змеиный (Фото:ВСУ)

Уничтожение двух российских сторожевых катеров типа Раптор возле острова Змеиный стало возможно благодаря подавлению противовоздушной обороны РФ в этом районе.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, сначала ВСУ потопили ракетный крейсер Москва, который обеспечивал дальнюю ПВО своими мощными радарами и комплексом С-300, а затем уничтожили ЗРК Стрела-10 на самом острове, благодаря чему Байрактары беспрепятственно нанесли удары по российским катерам.

Видео дня

«Причем видно, что россияне не ожидали атаки, их радары уже не контролируют воздух над островом, после Москвы новые корабли в этот район Черноморский флот РФ посылать боится. Первый катер был уничтожен на стоянке, он даже не получил оповещения о воздушной атаке. Второй Раптор дал ход и попытался уйти, но Байрактар уверено поражает цели в движении», — отметил Бутусов.

Два российских катера типа Роптор были уничтожены возле временно оккупированного острова Змеиный рано утром 2 мая.

В ночь на 28 апреля Оперативное командование Юг сообщило, в результате атаки на Змеиный уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов, машина связи — серверная с телекоммуникационным оборудованием и 42 военных.

После этого противник с помощью катеров Раптор начал попытки эвакуировать и пополнить личным составом свои подразделения, остающихся на острове.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.