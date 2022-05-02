«ПВО была подавлена»: Бутусов рассказал подробности уничтожения катеров РФ возле Змеиного
РФ не контролирует воздух над островом Змеиный (Фото:ВСУ)
Уничтожение двух российских сторожевых катеров типа Раптор возле острова Змеиный стало возможно благодаря подавлению противовоздушной обороны РФ в этом районе.
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Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.
По его словам, сначала ВСУ потопили ракетный крейсер Москва, который обеспечивал дальнюю ПВО своими мощными радарами и комплексом С-300, а затем уничтожили ЗРК Стрела-10 на самом острове, благодаря чему Байрактары беспрепятственно нанесли удары по российским катерам.
«Причем видно, что россияне не ожидали атаки, их радары уже не контролируют воздух над островом, после Москвы новые корабли в этот район Черноморский флот РФ посылать боится. Первый катер был уничтожен на стоянке, он даже не получил оповещения о воздушной атаке. Второй Раптор дал ход и попытался уйти, но Байрактар уверено поражает цели в движении», — отметил Бутусов.
Два российских катера типа Роптор были уничтожены возле временно оккупированного острова Змеиный рано утром 2 мая.
В ночь на 28 апреля Оперативное командование Юг сообщило, в результате атаки на Змеиный уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов, машина связи — серверная с телекоммуникационным оборудованием и 42 военных.
После этого противник с помощью катеров Раптор начал попытки эвакуировать и пополнить личным составом свои подразделения, остающихся на острове.
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