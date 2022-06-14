«Серьезные проблемы со снабжением»: Бутусов рассказал о ситуации в Северодонецке 14 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Защитники Северодонецка продолжают держать оборону в условиях плотных обстрелов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщает, что защитники Северодонецка Луганской области продолжаю отражать атаки российских войск, однако ситуацию усложняют проблемы с обеспечением.

Об этом он рассказал во вторник, 14 июня, на своей странице в Facebook.

По словам Бутусова, на сегодняшний день все мосты через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком повреждены, из-за чего снабжение защитников города возможно только по реке.

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«Противник видит это. Российские войска с помощью дронов корректируют огонь по мостам и близлежащим участкам, наблюдают за районом между Лисичанском и Северодонецком и наносят постоянные удары по местам, где возможно применение переправочных средств», — заявил журналист.

Он также отметил, что российские захватчики атакуют промзону и пытаются продвинуться, штурмуя отдельные здания.

«Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают стойко держать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение. Атаки все отражаются. Противник несет значительные потери. Это героизм, на котором почти все и держится на войне. Условия боя трудны, поскольку полноценное обеспечение уже невозможно», — подчеркнул Бутусов.

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