«Ежедневный подвиг»: Бутусов отправился в Северодонецк и рассказал об увиденном 16 июня, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают ожесточенное сопротивление (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Украинский журналист Юрий Бутусов отправился в Северодонецк, который уже которую неделю пытаются захватить российские оккупанты.

О ситуации в городе он рассказал на своей странице в Facebook.

Журналист отмечает, что после уничтожения мостов логистика и сообщение сильно усложнены, поэтому в какой-то момент ему пришлось преодолевать реку Северский Донец вплавь.

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«Враг постоянно производит обстрелы артиллерией и авиацией, российские беспилотники над нами. Чтобы держаться в таких условиях, требуется поставка и соответствующая организация. Вдохновляет при этом главное. То, как воюют в Северодонецке украинские воины, далеко выходит за рамки представлений о служебных обязанностях, боеспособности, преданности и смелости», — пишет Бутусов.

По его слова, украинские военные, которые все еще удерживают позиции в Северодонецке, по-прежнему «сохраняют высокую боеспособность».

«Сохраняемая управляемость, бойцы и командиры используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов. Они не дают себя окружить, но пытаются отвечать ударом на удары, несмотря на невыгодное соотношение сил. Ежедневный подвиг становится обычной работой наших бойцов. При наличии достаточных средств здесь есть возможности для активных действий. Наши не прячутся, а ведут активный поиск противника и ежедневно наносят россиянам значительные потери. Но контрбатарейная борьба, логистика и противовоздушная оборона нуждаются в усилении», — подчеркнул журналист.

Он также подтвердил информацию о том, что на заводе Азот все еще остаются более 500 гражданских лиц, которые по определенным причинам не захотели покидать город.

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