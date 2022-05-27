Бутусов рассказал об обстановке в районе трассы Бахмут-Лисичанск — фото 27 мая, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты бросили в бой свои основные оперативные резервы (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Российские войска не прекращают своих попыток взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск в районе сел Нагорное, Белогоровка и Берестово Луганской области.

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Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, чтобы отрезать группировку украинских войск в Северодонецке, оккупанты задействовали силы 90-й танковой и 76-й десантно-штурмовой дивизий ВС РФ.

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Бутусов также опубликовал фото украинских разведчиков с российскими танками и БМПТ Терминатор, которые выехали на высоту для обстрела района трассы, но были вынуждены отступить из-за огня артиллерии ВСУ.

«Противник сосредотачивает усилия на прорыве нашей обороны и применяет для этого свои основные оперативные резервы. Обстановка остается тяжелой, враг большими силами пытается прорвать нашу оборону, чтобы создать новую обстановку. Но украинская армия оказывает мощное сопротивление и прилагает усилия для разгрома ударной группировки ВС РФ. Идут очень тяжелые бои», — написал он у себя в Facebook.

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