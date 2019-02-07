Юрист Мангера отдал за бесценок отель на берегу моря ключевому подозреваемому в организации убийства Гандзюк – Схемы Вчера, 17:00 929 Цей матеріал також доступний українською Oasis Beach Club Левин арендовал отель с собственным пляжем и 57 номерами за 500 гривен в месяц Oasis Beach Club

Юрист и доверенное лицо главы Херсонского облсовета Владислава Мангера отдал за бесценок курортный отель на берегу моря ключевому подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексею Левину по прозвищу Москал за неделю до нападения на нее, пишут журналисты программы Схемы со ссылкой на документы из официальных реестров.

Речь идет о договоре аренды базы отдыха Oasis Beach в курортном городе Лазурное на побережье Черного моря в Херсонской области.

Его заключили 25 июля 2018 года - ровно за неделю до нападения на Екатерину Гандзюк в Херсоне - сроком на семь лет. Арендодатель - директор ООО Лазурный отдых Андрей Мурашкин, арендатор – Алексей Левин.

Отмечается, что отель достался Левину от юриста Мангера Андрея Мурашкина за 500 гривен в месяц. При этом в самом отеле – собственный пляж и 57 номеров, проживание в которых составляет более двух тысяч гривен в сутки.

Фото: Схемы

Сам Мурашкин подтвердил, что передавал в аренду Левину гостиничный комплекс в Лазурном, но отказался объяснить такую ​​низкую цену аренды, ссылаясь на коммерческую тайну. Он также заявил, что на тот момент не знал о криминальном прошлом фигуранта дела Гандзюк.

Мангер заявил, что не знал о бизнес-связи своего советника Мурашкина с подозреваемым в организации убийства Левиным.

Левин же настаивает, что отношения к убийству херсонской активистки не имеет, а его адвокат уточнил, что подзащитный никогда с ней не встречался.

Комплекс Oasis Beach был построен в 2014 году выходцем из Херсона, бизнесменом Леонидом Аврамковым.

По данным журналистов, с 2016 года комплексом владели другие люди.

"Переоформление права на землю и сооружений на ней происходило через цепь запутанных регистрационных действий, которые сейчас и расследуют правоохранители", - говорится в расследовании Схем.

С лета 2018 года право собственности на базу отдыха в реестре закреплено за фирмой ООО Лазурный отдых. Ее директор является Мурашкин. С 2014 года он является официальным советником Мангера по юридическим вопроса, а также является его адвокатом как физического лица.

Предыдущий владелец Аврамков рассказал, что Мангер поставил управлять комплексом своего сына Ивана.

"Я с ним лично там встречался летом 2018 года. Он давал команду меня не пускать. Я много раз вызвал полицию. Только полиция слышала имя Мангера - они сразу разворачивались и уезжали", - рассказал он.

Сам Мангер опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что его сын просто отдыхал на территории отеля.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москаль-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.

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По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

Отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.

