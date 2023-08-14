В ВСУ подтвердили удар по командному пункту оккупантов в районе Мариуполя 14 августа, 16:41 Дым в районе Юрьевки Мариупольского района, 14 августа 2023 года (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ (СтратКом) подтвердило, что Силы обороны в понедельник, 14 августа, нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в селе Юрьевка в районе Мариуполя.

В сообщении СтратКома в Telegram сказано, что защитники Украины ударили по командному пункту около 11:00.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее писал у себя в Telegram, что удар был нанесен по расположению оккупантов в лагере Волна, местные жители не пострадали, а российских военных «счет уже на десятки». Террористы так называемой «ДНР» утверждали, что в направлении Юрьевки было выпущено «две дальнобойные ракеты».

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Ранее об ударе Сил обороны по оккупантам в Юрьевке публично сообщалось в конце мая. Тогда Андрющенко писал, что россияне всю ночь вывозили с места попадания убитых и раненых.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 254 380 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.

13 августа Петр Андрющенко сообщил, что партизаны подожгли базу российских оккупантов в Мариуполе.