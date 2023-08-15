Удар по военной базе в Юрьевке. В больницу Мариуполя привезли 50 раненых россиян — горсовет 15 августа, 11:45 После удара по базе россиян в Юрьевке 14 августа поднимается дым (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

После удара по военной базе россиян в селе Юрьевка 14 августа в мариупольскую больницу привезли 50 раненых оккупантов. Об этом сообщает городской совет.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, россиян разместили в городской больнице № 2 и 13, как он говорит, уже умерли. Также заполнена больница в Мангуше, где, говорит Бойченко, известно о ликвидации пяти оккупантов.

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«Всю ночь разбирали последствия и вывозили раненых, трупы и вытаскивали побитую технику. По количеству автобусов и грузовиков, маркированных „300“, количество пораженных большое. Кроме того, сожжена военная техника. О ранениях гражданских информации нет», — цитирует его горсовет.

Накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что по расположению оккупантов в лагере Волна нанесли удар, местные жители не пострадали, а российских военных «счет уже на десятки». Террористы «ДНР» утверждали, что в направлении Юрьевки выпустили «две дальнобойные ракеты».

Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ (СтратКом) подтвердило, что 14 августа Силы обороны ударили по командному пункту российских оккупантов в селе в районе Мариуполя.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла 254 920 оккупантов, из них 540 — за последние сутки.

