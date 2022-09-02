Шайбы, клюшки и война. Как NHL и европейские клубы взяли под опеку сотни юных хоккеистов из Украины 2 сентября, 17:56 Эксклюзив НВ Болей сердцем: Молодые болельщики на хоккейном матче украинской команды в Польше (Фото:DR)

Оплачивают проживание, амуницию и занятия, — НВ собрал несколько историй о том, как приняли в ЕС и США отечественных детей-хоккеистов.

Татьяна Мовчан вместе с семьей бежала от российской армии дважды: в 2014 году — из родного Донецка, а в 2022-м — из Бучи.

Период с начала полномасштабного вторжения РФ и до 10 марта она с родными провела в подвале своего бучанского дома, спасаясь от врага. После этого появилась связь и Мовчан сумела поговорить со знакомыми, дети которых, как и ее 15-летний сын Адриан, занимались хоккеем в столичном клубе Сокол.

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В тот день Федерация хоккея Украины (ФХУ) как раз организовывала выезд юных отечественных хоккеистов в Италию. С ее помощью Мовчан вместе с сыном удалось покинуть вначале Бучу, а затем и Украину. Позже к ним присоединилась и 11-летняя дочь донетчанки.

Семья попала в 100-тысячный город Больцано, расположенный на севере Италии, в предгорьях Альп. Регион известен на Апеннинах своими хоккейными традициями, — так, в прошлом сезоне местная юношеская команда U-17 заняла второе место в чемпионате страны.

Больцанский клуб Gladiators принял на полное обеспечение пятерых подрастающих хоккеистов из Украины — пару девочек и троих парней. В числе последних оказался и сын Мовчан.

«На следующий год все для наших игроков тоже будет бесплатным. У итальянского тренера амбиции, — взять первое место. И ему не помешает тройка хороших украинских ребят», — рассказывает бывшая донетчанка.

С началом полномасштабной агрессии РФ многие европейские и американские хоккейные организации взялись помогать юным украинским спортсменам. В первую очередь, они посодействовали эвакуации около 1 тыс. из них в страны ЕС, — такие данные привели в ФХУ.

Журналистка и волонтер Настя Береза тоже вывезла своего сына-хоккеиста за границу — в Канаду. Там местный клуб помогает украинскому подростку, — полностью обеспечивает его хоккейным обмундированием. А стоит оно немало — ориентировочно от $1120 за полный комплект.

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