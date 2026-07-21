Россияне уничтожили склад ЮНИСЕФ с детской гуманитарной помощью в Киевской области

В ночь на 19 июля российские войска атаковали склад ЮНИСЕФ в поселке Белогородка Киевской области. На объекте хранилась гуманитарная помощь для детей и семей, пострадавших в результате войны.

Об этом сообщили в ЮНИСЕФ, а также подтвердил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В результате удара было уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарных грузов общей стоимостью около 3,9 миллиона долларов. Среди утраченных материалов — генераторы, запасы питьевой воды, емкости для ее хранения и гигиенические наборы.

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В ЮНИСЕФ заявили, что эта атака стала частью очередной ночи массированных обстрелов, которые пережили дети и гражданские жители Киева и области.

«Эта атака стала частью еще одной ужасной и бессонной ночи для детей. Воздушные тревоги и взрывы в Киеве и области продолжались часами […] Удары по гуманитарным складам и нападения на сотрудников миссий препятствуют доставке жизненно важной помощи детям и семьям, пострадавшим от войны», — говорится в заявлении организации.

По данным ЮНИСЕФ, только за минувшую неделю в результате российских атак в Украине погибли двое детей, еще как минимум 50 получили ранения. Кроме того, июнь 2026 года стал самым тяжелым месяцем по числу жертв среди детей с начала полномасштабного вторжения: тогда погибли семеро детей, а еще 116 были ранены.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что атаки на гуманитарные объекты и сотрудников международных миссий являются нарушением норм международного гуманитарного права.

«В очередной раз подчеркиваю: нападения на гуманитарные объекты и сотрудников гуманитарных миссий являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Когда под удар попадают те, кто доставляет помощь детям и гражданским лицам, Россия атакует не только инфраструктуру, но и саму возможность спасать жизни. За каждое такое преступление государство-агрессор должно понести ответственность», — написал Лубинец.

В ночь на 19 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами. Падение обломков и пожары зафиксированы в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. В результате атаки повреждены жилые дома, нежилые здания, офисные помещения и общежитие. Погиб по меньшей мере один человек, еще более 10 получили ранения.

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Также войска РФ атаковали подземный переход возле станции метро Лукьяновская.