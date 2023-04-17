Предала Украину. СБУ сообщила о подозрении заместительнице главреда Вечерней Москвы

17 апреля, 15:50
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Юлии Тарапате грозит до 12 лет тюрьмы (Фото:СБУ)

Юлии Тарапате грозит до 12 лет тюрьмы (Фото:СБУ)

Заместительнице главного редактора российского пропагандистского издания Вечерняя Москва Юлии Тарапате сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом в понедельник, 17 апреля, заявили в Службе безопасности Украины.

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На сотрудничество со страной-агрессором Тарапата пошла еще в 2014 году, переехав в РФ.

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«С 24 февраля 2022 года она выполняет указания Кремля по распространению публикаций, где оправдывает вооруженную агрессию России и отрицает причастность оккупантов к массовым убийствам мирных жителей в Киевской области», — рассказали в СБУ, отметив, что за это злоумышленница регулярно получает от кремлевского режима различные награды.

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В связи с этим в отношении пособницы оккупантов начато уголовное производство по ч. 6 ст.111−1 УК Украины (коллаборационная деятельность в виде информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией).

Тарапате грозит до 12 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российская пропаганда Подозрение Коллаборант Война России против Украины

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