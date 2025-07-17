Свириденко после назначения назвала свою главную цель на посту премьер-министра Украины

Приоритетом в работе нового правительства в первые шесть месяцев станут качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска.

Об этом в четверг, 17 июля, заявила новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель — реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни», — подчеркнула Свириденко после своего назначения.

Она также заверила, что будут приложены все усилия для поддержки предпринимателей Украины и добавила, что нужны быстрые и ощутимые шаги.

«Речь идет о комплексной дерегуляции, остановке несанкционированного давления на бизнес, ускорении большой приватизации и дальнейшем внедрении эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было „Сделано в Украине“», — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, работа над оптимизацией государственного аппарата уже началась, взят курс на полный аудит расходов, чтобы их сократить.

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины.

Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней — дольше Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).