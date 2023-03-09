Парамедик Тайра получила награду за храбрость в Белом доме 9 марта, 00:14 Юлия Паевская на церемонии награждения в Белом доме 8 марта 2023 года (Фото:Ольга Сыдий)

Украинская волонтерка и парамедик Юлия Паевская (Тайра) в среду, 8 марта, получила в Белом доме международную премию International Women of Courage (IWOC, Отважные женщины).

Награду вручали глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и первая леди США Джилл Байден, церемонию транслировала пресс-служба Госдепа.



"…Юлия Паевская задокументировала зверства российских войск в Мариуполе и тайно передала карту памяти журналистам Associated Press. Она была вынуждена сломать еще одну карту памяти зубами, прежде чем ее схватили и пытали российские военные", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время церемонии награждения.



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Лауреатками премии также стали журналистка Меаза Мохаммед (Эфиопия), правозащитница Хадиль Абдель Азиз (Иордания), активистка Бахытжан Торегожина (Казахстан), сенаторка Датук Рас Адиба Радзи (Малайзия), бригадный генерал Болор Ганболд (Монголия), журналистка и волонтер Бьянка Залевская (Польша), которая с 2014 года поддерживает Украину, и другие.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Российские оккупанты захватили Юлию Паевскую в плен 16 марта, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье.

Об освобождении Тайры из плена 17 июня сообщил президент Владимир Зеленский. Сейчас она рассказывает о войне на международных площадках и призывает мировых знаменитостей присоединиться к освобождению украинцев из российского плена. Осенью волонтерка выступила перед Хельсинкской комиссией США и рассказала о военных преступлениях и пытках российских оккупантов.