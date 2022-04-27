Министр, Жадан и «собаки» из РФ. Как министр по делам ветеранов встречалась в Харькове с защитниками города и известным поэтом — репортаж НВ 27 апреля, 08:22 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и писатель и музыкант Сергей Жадан на благотворительном концерте в харьковском подвале (Фото:Александр Медведев)

Министр Юлия Лапутина побывала в Харькове, где окончательно убедилась, что Россия — это раненый зверь

Днем 21 апреля НВ спустился в одно из подвальных помещений в городе Харьков. Но не из-за обстрелов, которыми враг постоянно терроризирует город-миллионник, а чтобы попасть на благотворительный концерт, направленный в поддержку одного из украинских спецподразделений.

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Модератором этой акции, собравшей в безопасном подземелье местных художников, волонтеров, журналистов и бойцов терробороны выступил Сергей Жадан, известный писатель, общественный деятель и музыкант. С начала войны он живет в Харькове, дает благотворительные концерты, собирает деньги на армию, отвозит помощь бойцам в область.

НВ посетил бункер Жадана вместе с киевским гостем — министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной. Она как раз прибыла в Харьков в командировку.

Лапутина с 1992 года работала в СБУ, подавляла сепаратистский путч в Крыму в 1994 году. Двадцать лет спустя, в апреле 2014-го, в составе первой объединенной группы СБУ, министр работала на Краматорском аэродроме, противодействуя теперь уже донецким «сепаратистам». Затем выполняла разнообразные задания на востоке.

Война с россиянами для Лапутиной имеет личное измерение — в 2019 году на Донбассе погиб ее зять, боец спецподразделения СБУ.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, уверяет, что Харьков надежно обороняется / Фото: Александр Медведев

В 2020 году опытная контрразведчица получила звание генерал-майора, став второй женщиной в истории независимой Украины, которой присвоили генеральское звание. В том же году она возглавила министерство ветеранов.

Беседа Лапутиной с Жаданом началась с воспоминаний министра о пребывании в освобожденной Бородянке Киевской области.

«В городе полностью разгромили реабилитационный центр ветеранов. Два человека погибли. Директор центра сидела три дня на стуле возле разрушенной жилой многоэтажки и ждала, пока разберут завалы: из-под них достали тела ее сестры и племянницы», — рассказала Лапутина.

Центр Харькова очень сильно пострадал от обстрелов / Фото: Александр Медведев

Затем министр вспомнила, как посещала гуманитарный штаб в Бородянке, где с местным населением работают психологи. «Я там говорила с мальчиком. Ему лет 9-10. И говорит: Как так могло быть, что памятнику Тарасу Шевченко голову прострелили? То есть ребенок говорит не о том, что у него нет пищи и жилья. Мальчику невозможно понять, что Шевченко можно прострелить голову. И это о ценностях», – объяснила она.

Жадан подхватил тему: «У нас здесь ходит парень, который в Харькове закрывал [от обстрелов] памятник Шевченко. Памятники закрыли, это психологически важно».

Роман Грищенко, командир бригады сил терробороны Харькова, говорит, что чувствует злость на врага за разрушение города / Фото: Александр Медведев

«Это война цивилизаций, — продолжал поэт. — Когда в Геническе оккупанты восстанавливают памятник Ленину, это о многом говорит. Где-то они нашли его».

Лапутина же вспомнила свое выступление на Харьковском форуме безопасности в 2019 году, который назывался Смысловая война Российской Федерации против Украины, – тогда она как раз и рассказывала о неприятии Москвой Украины как государства, и украинцев – как нации.

«Это война ценностная. Они не хотят, чтобы мы существовали», – подчеркнула женщина-генерал.

После этого короткого разговора Жадан пошел к другим гостям концерта, а министр начала общаться с харьковскими блогерами, которые уже много лет противодействуют российской пропаганде.

Харьковская оборона

Жадан во время встречи в бункере назвал Харьков крепостью.

И действительно, именно такая атмосфера в городе: почти все его жители куда-то спешат, что-то делают, упаковывают, увозят.

При том, что общественный транспорт не работает, по улицам ездят только машины.

В центре, сильно пострадавшем от обстрелов, людей практически нет. Но их численность заметно увеличивается в спальных районах.

1 марта россияне совершили ракетный обстрел по зданию ОГА и облсовета, она непригодна для использования. / Фото: Александр Медведев

Над городом время от времени слышны взрывы и другие звуки войны, часто раздается сирена воздушной тревоги. При этом коммунальщики все равно старательно работают, например, высаживают цветы на улицах.

У Лапутиной в Харькове состоялось много встреч: с руководством области, с военными, с волонтерами.

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА), рассказал, что за ночь было 15 обстрелов. «122-й калибр, 152-й калибр. Реактивные системы залпового огня, Град, Смерч», — перечисляет он все то, чем враг бьет по городу днем и ночью.

Внутренний двор возле дома Харьковской ОГА / Фото: Александр Медведев

Синегубов особо подчеркнул, что россияне бьют исключительно по жилым районам города, а также по историческому центру, то есть туда, где нет никакой военной инфраструктуры. Но Харьков крепко держит оборону города и у врага здесь шансов ноль, уверенно добавил глава ОВА.

В области же ситуация сложнее: горячей точкой остается Изюмское направление, которое штурмуют войска противника. Из этого района уже уехало более 55 тыс. мирных граждан.

«Что вы чувствуете, когда смотрите на масштабные разрушения, которые нанесли россияне вашему городу?», — спросил НВ Романа Грищенко, командира 127-й отдельной бригады сил терробороны Харькова, который как раз встретился с министром. «Злость. Ну и, пожалуй, жалость к скудости интеллекта тех, кто это делал. Но больше злость», — ответил он.

Разрушенные российским обстрелом этажи Харьковской ОГА / Фото: Александр Медведев

После победы Харьков быстро отстроится, заверил Грищенко, ведь в городе так много людей, которые любят его.

О ситуации в городе Лапутина общалась с защитниками Харькова без лишних свидетелей.

НВ тем временем в сопровождении бойца терробороны побывал внутри здания Харьковской областной госадминистрации, по которому 1 марта россияне ударили ракетами, убив 29 человек.

Увиденное шокировало: в помещениях, где раньше бурлила жизнь, стоит почти мертвая тишина, — слышны только звуки обстрелов города. Все разрушено: уцелели разве что стены, потолки и лестницы.

Разговор с министром

Возле другого разрушенного дома в центре Харькова НВ успел поговорить с министром, которая завершала программу своей командировки.

НВ: В 2014 году вы участвовали в событиях на Востоке, видели войну своими глазами. Что вас больше всего поражает в нынешней полномасштабной агрессии россиян?

Юлия Лапутина (Ю.Л.): Впечатляет в первую очередь украинский народ, так героически отстаивающий свою волю и независимость. У России нет шанса победить. Потому что собрались все: обычные люди, волонтеры, власть, армия. Сейчас ясно, что украинская нация родилась. Она рождалась многие десятилетия или столетия в мучениях, сейчас она соединилась и родилась. Россияне этого не понимают. Самая большая доктринальная ошибка России состоит в том, что все ее руководители, аналитики, военные не учли одну сущностную вещь — то, что украинская нация существует. У нас за эти месяцы родилась гражданская идентичность.

НВ: В некоторых местах русские солдаты просто зверствовали. Вы работали в спецслужбах почти 30 лет — ожидали такого уровня террора от россиян?

Ю.Л.: Первые две войны в Чечне они показывали те же вещи, — издевались над народом. Нам нужно было с момента обретения Украиной независимости системно и аналитически подходить к российской угрозе. Она была уже в начале.

Я уже рассказывала не раз, что спецслужбы и контрразведка докладывали руководству страны [об этом]. Надо было все же учитывать те аналитические и оперативные материалы, которые докладывала контрразведка на протяжении всего своего существования. Но никто не обращал внимания. Еще в 2008 году мы предусматривали отделение Крыма и крымскую угрозу.

Надо было обращать внимание и оборонять. Делать не только по линии границы, но и внутри страны, создавать предохранители, чтобы российская агентура влияния не проникала в государственные органы, чтобы не предпринимались скрытые схемы снижения уровня экономической безопасности государства и так далее. И так на всех уровнях: на политическом, экономическом и социальном.

Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов, уверена, что Россия проигрывает в войне / Фото: Александр Медведев

Сейчас Россия показала свое истинное лицо всему миру. К сожалению, это очень трагично для Украины — мы потеряли многих людей.

Самое главное – сохранить человеческий потенциал, город можно отстроить. Жизнь наших граждан – это ценность, в отличие от России. У россиян нет ценности жизни, они не уносят своих солдат с поля боя, совершают зверства.

Этот феномен зверства следует изучать. Я была в Бородянке, там у нас полностью разрушен реабилитационный центр для ветеранов прямым танковым попаданием. Я предложила на его месте создать временный центр предоставления психологической помощи — не только для ветеранов, но и обычных гражданских. А в перспективе создать там Центр изучения психического здоровья, где мировые специалисты психологии, психологи, психиатры будут изучать, как человек может превратиться в такое существо.

Н.В.: Зверя?

Ю.Л.: Даже не зверя. Звери так не поступают. Я всегда говорю, что волк не охотится за десятью тысячами зайцев. Он одного поймал для выживания и ему хватит. А здесь появляется существо, которое не только убивает, но насилует детей, женщин.

Министр в одной из харьковских церквей, где находится волонтерский центр / Фото: Александр Медведев

Н.В.: Мы сейчас находимся в Харькове, позади нас разрушенные здания гражданской инфраструктуры. Захватить город враг не смог, но продолжает его ежедневно бомбить. Зачем? Какая тактика россиян?

Ю.Л.: Поменялась тактика ведения боевых действий. Никаких три дня, ни даже 7 дней [для захвата Украины] им не удалось. Потому что мы сопротивляемся, мы нарастили наши военные возможности за 8 лет войны. Наша армия очень мощная, работают системы противовоздушной обороны и другое. Они потерпели первое поражение.

Сейчас это как раненый зверь, начинающий хвататься за все, что возможно. Они нас хотят запугать этими бомбами, несистемными обстрелами, непонятно куда они попадают. Их военное искусство — это фейк и пузырь, раздуваемый на протяжении многих лет. Они терроризируют население.

Сейчас внутри русской верхушки будут определенные тектонические сдвиги. Потому что кто-то выдавал неправду за правду, кто-то предоставлял оперативную военно-разведывательную информацию, полностью обманывали некоторых лидеров, принимавших решение о наступательных действиях в отношении Украины. Надо будет искать виновных, потому что никакой победы у России в этой войне нет. Победы только у Украины.

Единственное, что нам очень жаль наших людей, которых мы тоже теряем: и гражданских, и военных.

НВ: После окончания войны у нас будет огромное количество ветеранов. Как уже сейчас ваше министерство готовится к новым условиям?

Ю.Л.: Мы уже внесли несколько изменений в законодательство вместе с народными депутатами. По требованию членов семей погибших героев в базовый закон о социальной защите военнослужащих внесены изменения и дополнены понятиями «член семьи погибшего защитника или защитницы Украины». Это позволяет получить все соцгарантии, которые за этим есть.

Также мы внесли изменения в законодательство, где члены добровольческих формирований могут полноценно получать статус участника боевых действий (УБД) по всей Украине. В начале войны никто не знал, куда вернется театр военных действий. Потом порядок будет таким, что статус УБД будут присваивать только тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. Здесь должна быть справедливость, и порядок должен быть достаточно прозрачным.

Встреча с владыкой Игорем, предоставившим помещение церкви для волонтеров / Фото: Александр Медведев

На перспективу мы уже работаем с министерством социальной политики, с министерством здравоохранения, чтобы кардинально реформировать подходы к социальным гарантиям для защитников и защитниц Украины, с учетом того, что это люди от 18 до 65 лет. Когда они придут после победы в свои общины, будут социально активными. Надо предоставить возможности для поддержки развития собственного бизнеса, и, возможно, еще какие-то инициативы, которые можно поддержать на уровне общины.

Мы должны предоставить возможность ветеранам работать, тем самым поддерживая свою семью и Украину.

НВ: Что украинцам нужно для победы?

Ю.Л.: Нужно еще оружие. И тяжелое оружие, и для противовоздушной обороны. Все остальное у украинцев есть — и сила, и воля. Есть ответственность за нашу страну, за семьи. И у нас есть главное – желание победить.

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