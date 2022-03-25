Чичерину объявят в международный розыск. Ей грозит пожизненный срок

25 марта, 11:29
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Юлия Чичерина является сообщницей прокремлевских террористов «Л/ДНР» (Фото:obozrevatel.com)

Юлия Чичерина является сообщницей прокремлевских террористов «Л/ДНР» (Фото:obozrevatel.com)

Скандальная российская певица и сообщница прокремлевских террористов Юлия Чичерина будет объявлена в международный розыск.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Украинские прокуроры, украинские полицейские Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления СБУ совместно приняли решение об изменении вашего процессуального статуса и отныне вы подозреваемое лицо в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 338 УК Украины», — обратилась она к Чичериной.

Видео дня
https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5329923497020542

За надругательство над государственным флагом Украины и посягательство на ее территориальную целостность росинке грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР ЛНР Флаг Украины Россияне Офис генерального прокурора

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