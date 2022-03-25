Чичерину объявят в международный розыск. Ей грозит пожизненный срок 25 марта, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Юлия Чичерина является сообщницей прокремлевских террористов «Л/ДНР» (Фото:obozrevatel.com)

Скандальная российская певица и сообщница прокремлевских террористов Юлия Чичерина будет объявлена в международный розыск.

Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Украинские прокуроры, украинские полицейские Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления СБУ совместно приняли решение об изменении вашего процессуального статуса и отныне вы подозреваемое лицо в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 338 УК Украины», — обратилась она к Чичериной.

Видео дня

За надругательство над государственным флагом Украины и посягательство на ее территориальную целостность росинке грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.