«Продолжаем контрбатарейную борьбу». Гуменюк прокомментировала заявления о «продвижении» ВСУ на юге 13 августа, 15:38 Украинские военные (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Сообщения о продвижении Сил обороны Украины на левобережье Херсонской области вредят украинским военным. Проведение определенных операций на юге уже завершено.

Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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«Нам очень вредят такие разговоры аналитиков, рассуждения на тему „а если бы“», — отметила Гуменюк.

По ее словам, надо доверять и прислушиваться к тем, кто делает боевую работу, потому что это люди, которые находятся под вражеским огнем.

Она отметила, что для того, чтобы не вызвать ответ в сторону гражданского населения, существует информационная тишина.

В то же время Гуменюк не опровергла то, что Силы обороны Украины проводили операции на левобережье Херсонщины.

«Проведение определенных операций, которые выполнялись на том участке местности, уже завершено. Мы продолжаем контрбатарейную борьбу, но продолжение ажиотажа в СМИ очень существенно вредит нашим защитникам, которые сейчас находятся под плотным огнем из-за напряжения этой ситуации», — рассказала пресс-секретарь.

Гуменюк добавила, что украинские защитники на юге Украины продолжают контрбатарейную борьбу и берегут личный состав.

Кроме того, она подчеркнула, что выход ВСУ на левобережье в Херсонской области — это попадание под огонь оккупантов, поэтому важна «логика операций».

12 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о высадке украинского десанта на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.

Ранее Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения нескольких российских военкоров от 8 августа, по словам которых украинские силы высадили десант из семи катеров, каждый из которых перевозил примерно шесть-семь человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Затем военные ВСУ якобы прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь.