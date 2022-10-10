Оккупанты подтягивают резервы на направление продвижения ВСУ на юге — ОК
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
На направление продвижения украинских войск на юге враг подтягивает резервы. Украинская авиация за сутки, 9 октября, нанесла девять ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Враг наносит системное огневое поражение по украинским позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих общин. Тыловые районы продолжают атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.
На направление продвижения украинских войск враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.
Ориентировочные потери противника за сутки равны:
44 российских военных;
2 реактивные системы залпового огня Град;
4 танка, 10 единиц автобронетехники, 4 миномета 120 калибра.
Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица Мста-С.