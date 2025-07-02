YouTube заблокировал на территории Украины каналы подсанкционных экс-нардепов Мосийчука и Дмитрука

youTube заблокировал на территории Украины каналы, бывших народных депутатов Игоря Мосийчука и Артема Дмитрука , которые транслировали созвучную российской пропаганде информацию.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Отмечается, что против обоих экс-нардепов были введены санкции СНБО, введенные в действие указами президента Украины от 25 мая и 22 июня.

Они предусматривают замораживание его активов, запрет вести бизнес и осуществлять финансовые операции, а также запрет на участие в торговле, публичных закупках и приватизации.

Мосийчука также лишили государственных наград, аннулировали лицензии, запретили передавать технологии, владеть землей, и прекратили торговые соглашения и транзит ресурсов через Украину.

Причиной санкций стали заявления, совпадающие с российской пропагандой, в частности о биолабораториях, обвинениях власти в убийствах и критике в отношении президента и офиса Владимира Зеленского. Решение санкций базировалось на рекомендации СБУ и Центра противодействия дезинформации, который еще в марте 2024 года внес его Telegram-канал как источник враждебной пропаганды.

Выезд нардепа Артема Дмитрука за границу

25 августа 2024 года издание Украинская правда со ссылкой на источники сообщило, что народный депутат Артем Дмитрук незаконно пересек границу. Отмечалось, что сначала он выехал в Молдову, а оттуда в Италию.

В тот же день Офис генпрокурора заявил, что сообщил о подозрении нардепу за нападение на правоохранителя и военного.

Позже ГБР сообщило, что под процессуальным руководством Офиса генпрокурора возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.

26 августа советник ГБР по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян подтвердила, что народный депутат Артем Дмитрук действительно незаконно пересек границу.

29 августа ГБР объявило Дмитрука в международный розыск.

2 сентября сотрудники ГБР объявили трем людям о подозрении в незаконной переправке подозреваемого в нападениях на граждан Украины нардепа через государственную границу в так называемое Приднестровье.

По версии следствия, около 21:00 23 августа подозреваемые доставили Дмитрука к границе с Молдовой, после чего он пешим ходом незаконно покинул Украину.

2 сентября СМИ сообщали, что Дмитрука заметили в одном из торговых центров в Лондоне.