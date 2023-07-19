Выплаты на 14,8 млн. грн. Стало известно, сколько семей уже получили средства по программе єВідновлення 19 июля, 16:18 Ремонт жилья по программе єВідновлення (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

На программу єВідновлення, предусматривающую получение средств на ремонт поврежденного в результате войны жилья, уже подали 27 461 заявление, получили средства 1403 семьи.

Об этом сообщил вице — премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

єВідновлення: более 27 000 заявлений, 1400 семей уже получили деньги

«Презентовали партнерам достижения по восстановлению и первые результаты єВідновлення. Это самая сложная услуга с точки зрения взаимодействия различных госорганов, комиссий и банков, но очень простая для граждан. Это не просто заявка в Дії. Команда реализовала наполнение реестров и проверку информации, проверку комиссий, настроила взаимодействие с банками — все, чтобы человек мог удобно получить деньги на ремонт поврежденного жилья», — отметил Михаил Федоров.

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На сегодня уже получили 27 461 заявление через Дію и уже 1403 украинских семей получили выплаты на сумму 114,8 млн грн.

«Согласованные суммы помощи составляют более 188 млн грн для более 2300 заявителей. Мы делаем все возможное для помощи громадам, чтобы комиссии работали эффективнее и быстрее», — отметил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Кто и как может получить помощь в рамках єВідновлення

Ранее Кабмин принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья. Он предусматривает предоставление гражданам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно будет с помощью электронной услуги єВідновлення.

Услугой с 10 мая 2023 года могут воспользоваться все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения и которое еще не было отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли и тому подобное.

В первую очередь помощь получат участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие боевых действий, члены семей погибших военных, мобилизованные.

Также приоритет в предоставлении компенсаций имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, родители-воспитатели детского дома семейного типа, дети сироты и лишенные родительской опеки.

Напомним, максимальная сумма помощи по программе єВідновлення составляет 200 тысяч гривен.