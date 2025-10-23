Редакция NGL.media проанализировала все обнаруженные в судебном реестре производства, касающиеся злоупотреблений программой єВідновлення . По крайней мере в половине случаев прямо прослеживается причастность к этому представителей местной власти, говорится в расследовании Марии Горбань.

В начале 2024 года пенсионер Владимир Закалюжный из села Байрак неподалеку от Харькова сам изуродовал собственный дом — по крайней мере так считают в полиции. По версии следователей, он повредил внешние несущие стены, «образовав сквозные отверстия». Сделал он это не в припадке безумия, а с вполне прагматичной целью — чтобы получить компенсацию за якобы разрушенное войной жилье.

И он таки ее получил. После проверок специальной комиссии Закалюжному выплатили 617 тыс. грн. За эти деньги он приобрел садовый домик уже в самом Харькове. Теперь ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы за мошенничество в крупных размерах.

Эта история — далеко не единичная в воюющей стране. И если в случае с харьковским пенсионером речь идет скорее о самодеятельности, то есть и другие — когда местные чиновники создавали целую организованную группу для получения компенсаций за жилье, которое на самом деле не было разрушено.

Что такое єВідновлення

Государственная программа єВідновлення, предусматривающая выплаты за разрушенное или поврежденное боевыми действиями жилье, стартовала в мае 2023 года. Заявка на участие в программе подается онлайн через Дію. Владелец поврежденной недвижимости заполняет специальную форму, где предоставляет документы, описывает суть повреждений и добавляет соответствующее фото/видео. С этой информацией работает сначала созданная местными властями рабочая группа, а затем — комиссия по предоставлению компенсаций. Ее состав также утверждают местные власти.

Члены таких комиссий должны проверить всю информацию из заявки, осмотреть недвижимость и определить размер компенсации, или же — отказать или приостановить рассмотрение заявки. Иногда владельцы здания обращаются к сторонним экспертам по недвижимости для заключения о состоянии здания и добавляют этот документ для рассмотрения.

Компенсацию можно получить в виде сертификата на покупку нового жилья, или же на специальный счет. Этими деньгами можно расплачиваться за ремонт или стройматериалы. Тратить их можно только на отдельные группы товаров — список (чек-лист) формирует комиссия. Максимальная выплата за поврежденную квартиру — 350 тыс. грн, а за дом — 500 тыс. грн.

Если же дом или квартира разрушены полностью — выдают жилищный сертификат на покупку новой недвижимости, в этом случае сумма должна соответствовать стоимости уничтоженного жилья. Недавно также появилась возможность получить деньги для восстановления разрушенного дома на собственном земельном участке.

Всего за более чем два года действия программы єВідновлення украинцам уже согласовали 52 млрд грн компенсаций, в том числе на ремонт поврежденного жилья — более 10,9 млрд грн. При этом общие потери жилого фонда Украины, по оценкам экспертов, уже достигают 84 млрд долларов.

Ложь в заявке

Несмотря на то, что довольно часто в заявках на компенсацию указывают очевидную неправду, компенсации все же удается получать. К примеру, Наталья Слета из села Протопоповка Балаклейской громады Харьковской области, получила выплату за дом, разрушенный еще до войны.

Еще в 2020 году женщина получила в наследство дом в селе и предлагала соседям приобрести его за 10 тыс. грн. Поскольку его никто так и не купил, дом вскоре разобрали. Однако уже летом 2024 года Наталья Слета подала документы на компенсацию. Комиссия якобы осмотрела двор и утвердила ей выплату сертификата на 1,36 млн грн. Однако воспользоваться им она так и не успела. В мае этого года ей объявили приговор за мошенничество — три года условно. На сравнительно мягкое решение суда, среди прочего, повлияли четверо детей подсудимой и ее искреннее раскаяние.

Вероятно, примером Натальи Слеты воспользовались и другие жители Протопоповки. Полиция сейчас проверяет еще три дома в этом селе, владельцам которых выдали сертификаты суммарно на 2,6 млн грн.

Похожая история произошла и в Черниговской области, в селе Новый Быков. Бывшая заведующая детсада Наталья Ермак якобы «дописала» в своей заявке внутренние повреждения дома, чем увеличила сумму компенсации с 6 до 128 тыс. грн — в 18 раз. Сейчас ее дело рассматривает суд.

По оценкам экспертов, в результате российского вторжения в Украине повреждены или разрушены более 2,5 млн домохозяйств (13% всего жилищного фонда), общая сумма убытков составила 84 млрд долларов. На снимке — Бородянка в 2022 году / Фото: Getty Images

В Запорожской области семь человек подали на компенсацию за поврежденное жилье. Но, как говорится в судебном постановлении, в заявках они указали, что дома пострадали из-за обстрелов в тот день, когда их на самом деле не было. Похожее расследование продолжается и в Конотопском районе Сумской области, где правоохранители считают, что неправдивые сведения в заявках могли указывать жители сразу нескольких сел.

Уличили в мошенничестве и Марину Бескурную из поселка Савинцы Харьковской области. Ранее она уже была осуждена за коллаборационизм, поскольку после захвата поселка в 2022 году устроилась делопроизводителем в российскую администрацию. В результате после деоккупации она не могла даже претендовать на компенсацию за поврежденное имущество: в принятом Кабмином порядке предоставления компенсаций осужденным за преступления против основ национальной безопасности запрещено получать выплаты. Однако Бескурная все же подала документы, подделав при этом справку о несудимости. Суд присудил ей три года условно.

В разговоре с NGL.media она заявила, что документы не подделывала — дескать, в Дії «подтянулся» неправильный документ. «Я изначально не знала, что мы не можем претендовать на компенсацию. Я бы не хотела, чтобы меня упоминали. Я и так пострадала ни за что», — считает Марина Бескурная.

Компенсации за вымышленные повреждения

Депутат Запорожского горсовета Екатерина Зверева, которая входит в состав городской комиссии по єВідновлення, приводит типичные примеры попыток завысить суммы компенсаций.

«Квартира действительно пострадала от взрывной волны: выпала стена, разбиты окна, вырвало входную дверь. Но в чек-листе указывалась большая сумма и перечень повреждений, которые вызывали сомнение у нашей комиссии. Например, на фото после прилета обоев не было, но они были в чек-листе. То же самое с кафелем, сантехникой, подвесными потолками, паркетом», — рассказала Зверева в разговоре с NGL.media.

В этом случае члены комиссии решили лично проверить состояние квартиры и поговорить с владелицей. «В результате она подтвердила, что все демонтировали под ремонт еще до прилета. Соответственно, мы им пересчитали в значительно меньшую сторону чек-лист, минимум в 10 раз», — говорит Екатерина Зверева.

Вероятную махинацию с получением выплаты по єВідновлення в Бородянке Киевской области также заметили не правоохранители, а поселковый совет — уже после их служебного расследования прокуратура начала официальное следствие.

Осенью 2024 года адвокат Федор Иванов подал заявку на компенсацию за уничтоженный дом — якобы от взрывной волны в марте 2022 года. Комиссия утвердила выплату компенсации — 4,5 млн грн. В мае этого года провели повторный осмотр дома. Как утверждают правоохранители, дом действительно находится в неудовлетворительном состоянии — но повреждения возникли якобы из-за «срока службы строительных материалов». Сам Федор Иванов сказал журналистам NGL.media, что не знает ничего о расследовании и располагает всеми необходимыми документами о повреждениях.

За полученную компенсацию Иванов уже успел приобрести квартиру в Ирпене. Сейчас она арестована на время следствия. Но правоохранители проверяют и ее — по версии следствия, рыночная стоимость квартиры в несколько раз ниже суммы, указанной в жилищном сертификате, который получил адвокат. И это — еще одна схема злоупотреблений с єВідновленням.

Махинации с жилищными сертификатами

Жилищный сертификат получают те, чьи дома разрушены полностью. Это выглядит примерно так: после решения специальной комиссии о признании жилья уничтоженным человек подает заявку в Дії, и после ее одобрения получает уведомление о выдаче ему сертификата. Это электронный документ, в котором указана сумма компенсации. После этого человек подает еще одно заявление — для того, чтобы забронировать средства в бюджете на покупку нового жилья. И если они есть — в течение месяца он должен его приобрести.

Сумма компенсации определяется комиссией, в соответствии с площадью разрушенного жилья и средней стоимостью недвижимости в том или ином регионе. Покупать новое жилье можно где угодно в Украине. Если оно оказывается дороже уничтоженного, покупатель может добавить свои деньги или объединить несколько сертификатов.

Однако если новое жилье дешевле, чем определенная в сертификате сумма — получить разницу деньгами не получится. По закону, полную компенсацию можно будет получить только из выплаченных РФ репараций. Но поскольку пока неизвестно, когда это произойдет (и произойдет ли вообще), получатели компенсаций договариваются с продавцами недвижимости, чтобы купить ее дороже — использовав тем самым полную стоимость сертификата.

«Существующее регулирование пострадавшие не считают справедливым. Это вызывает попытки получить надлежащую компенсацию другим способом», — предполагает юрист правозащитного направления Схід SOS Анатолий Колесников.

Последствия российского ракетного удара по Киеву, 31 июля 2025 года / Фото: МВД Украины

Всего в судебном реестре упоминается шесть уголовных производств, где правоохранители подозревают умышленное завышение стоимости приобретенного за сертификаты жилья. В большинстве случаев недвижимость так и не удалось приобрести — платежи блокировал финансовый мониторинг.

Так, к примеру, произошло с жителем Одессы, который пытался приобрести квартиру у своего родственника за жилищный сертификат в 2 млн грн. Правоохранители утверждают, что на самом деле недвижимость была вдвое дешевле. Одесситы четыре раза пытались провести платеж — однако, безуспешно, поскольку банк считал эти платежи рисковыми.

Похожее произошло и в Харькове — там полиция также проверяет двух родственников. По версии следствия, один хотел приобрести у другого дом вместе с участком за более 9 млн грн — именно столько он получил за свою уничтоженную недвижимость. Этот платеж также заблокировал финмониторинг.

«Рекордсменом» является дело о покупке жилья за сертификат в Баштанском районе Николаевской области, там стоимость дома выросла более чем в 11 раз — со 134 тыс. грн до 1,5 млн грн. Также случаи возможного злоупотребления при покупке жилья за сертификат правоохранители расследуют в Кривом Роге и Шептицком.

Участие должностных лиц

По крайней мере в 15 уголовных производствах правоохранители подозревают прямую причастность к злоупотреблениям программой єВідновлення представителей комиссий по определению компенсаций и местных властей.

Например, осенью 2023 года в селе Киселевка Черниговской области начальник отдела ЖКХ сельского совета Татьяна Ведмидь и ее отец оформили заявки на компенсации для восстановления своих домов. Согласно документам, эти дома считались поврежденными из-за боевых действий, однако правоохранители считают, что на самом деле они не пострадали.

По версии следствия, женщина попросила одного из членов комиссии, строительного эксперта, составить фиктивный отчет о повреждениях. На его основании комиссия утвердила выплату чиновнице и ее отцу почти 670 тыс. грн. Сейчас Татьяне Ведмидь грозит до пяти лет за решеткой.

Сразу двух членов комиссии по назначению компенсаций в Купянске проверяют харьковские правоохранители. Заместитель председателя и секретарь комиссии якобы «дописывали» повреждения в нескольких домах, признав их полностью разрушенными. Владельцы этих домов получили сертификаты на общую сумму более 4 млн грн. Следствие предполагает, что чиновники вообще не выезжали на объекты, чтобы проверить их состояние.

А в Краматорском районе Донецкой области, как считают правоохранители, члены комиссии и представители Святогорской громады могли утвердить выделение 22 млн грн компенсаций за неразрушенное жилье. Основанием для начала расследования стали показания местных жителей, указавших на поврежденные дома, которые комиссия признала непригодными для проживания. В то же время, как рассказала во время судебного заседания одна из жительниц, в случае значительных разрушений других зданий та же комиссия могла не учитывать их в отчетах.

Также в Харьковской области получила приговор за злоупотребление с программой єВідновлення бывшая староста села Вернополье Нина Загребельная, ныне пенсионерка. Она подделала свидетельство о праве собственности на чужой дом, который был разобран еще до войны, а также сфальсифицировала отчет обследования здания, получив в результате 1,5 млн грн компенсации. Пенсионерке грозило до 5 лет за решеткой, однако Загребельная пошла на сделку со следствием и дала показания о других соучастниках злоупотреблений. Из другого производства известно, что это бывшие государственные регистраторы Оскольского сельсовета (Вернополье входит в Оскольскую громаду) и Изюмского горсовета.

«Короли Изюма»

Правоохранители выяснили, что именно в Изюмском районе Харьковской области злоупотребления с выплатами за уничтоженное имущество стали массовыми. По версии следствия, заместитель главы Изюмской администрации Максим Стрельник, который возглавлял комиссию по компенсациям, вместе с еще несколькими чиновниками организовали целую систему незаконного получения жилищных сертификатов.

Следователи считают, что Стрельник с сообщниками подыскивали разрушенные дома по всему Изюмскому району и в сговоре с сельскими головами подделывали документы о праве собственности на эту недвижимость. Новыми владельцами становились люди, имевшие опосредованное отношение к недвижимости (место регистрации, родственники настоящих владельцев и т. д.), но готовые заплатить «откат» организаторам схемы. Или же организаторы просто перекупали поврежденные или разрушенные дома, а затем обменивали их на жилищные сертификаты фиктивных «владельцев», получая таким образом живые деньги на руки.

Самое смешное, что все свои планы организаторы схемы обсуждали в закрытом чате с названием «Короли Изюма».

В декабре 2024 года Максим Стрельник получил официальное подозрение о незаконной выдаче трех жилищных сертификатов на общую сумму более 4,7 млн грн. Если его вину докажут в суде, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Правоохранители разделили расследование на несколько уголовных производств и, по словам руководителя областного следственного управления, проверяли более 200 решений относительно єВідновлення в Изюмском районе.

Непрозрачные процедуры

Примерно две трети открытых уголовных производств относительно махинаций с єВідновленням касаются разрушенной недвижимости и, соответственно, жилищных сертификатов. По словам Екатерины Зверевой, входящей в состав городской комиссии по определению компенсаций в Запорожье, возможная причина — в непрозрачности работы комиссий, которые проверяют именно разрушенную недвижимость.

«Риски в закрытости, непрозрачности, невнимательности при проверке и принятии решений. А еще есть коррупционные риски, если говорить о так называемом дистанционном обследовании», — считает Екатерина Зверева.

Она работает в комиссии, которая проверяет только поврежденное жилье, подлежащее восстановлению. В 2023 году Екатерина попала в эту комиссию по квоте общественных организаций — как руководитель ОО Хочу вчитись и благодаря сотрудничеству с Запорожским центром расследований в качестве аналитика. По ее словам, сначала во время заседаний комиссии представителям общественных организаций даже не давали документы, по которым можно было проверить степень нарушений.

«Показательным было первое заседание с участием общественности. У остальных членов были все документы, а нам ничего не дали, фотографии не собирались показывать, предложили на слух воспринимать информацию и просто поднимать руку», — вспоминает она.

В то же время, как отмечает Зверева, участие членов общественных организаций предусмотрено только для комиссий по поврежденному имуществу. В случае с разрушенным жильем — такой нормы в постановлении Кабмина нет.

Кроме того, как отмечает юрист общественной организации Схід SOS Анатолий Колесников, часто персональный состав комиссий формируется закрыто, а местные власти недостаточно информируют об их работе.

«Деятельность комиссий не освещается должным образом. Решения должны приниматься комиссией в форме протоколов, которые должны отражать результаты обсуждения и голосования членов. Эти протоколы недоступны для заявителей, они могут получать только информацию о состоянии рассмотрения своего заявления с кратким описанием оснований», — объясняет юрист.

Колесников добавляет, что в комиссиях часто не хватает специалистов, которые могут адекватно определить состояние жилья и причины повреждений. Поэтому владельцы недвижимости должны делать это самостоятельно и за свой счет.

«В случае невозможности установить степень повреждений, комиссия требует у заявителя отчет о техническом обследовании, который готовят независимые сертифицированные специалисты в области строительства и архитектуры. Количество таких специалистов, в частности готовых осматривать жилье на соответствующих территориях, ограничено, а стоимость их услуг — довольно значительна», — отмечает Анатолий Колесников.