єВідновлення-2023: заявки могут подавать владельцы поврежденного жилья в Одессе
Поврежденные и разрушенные дома в Одессе (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)
Одесситы, чье жилье пострадало в результате ракетных атак рф, уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Заявки одесситов должны рассмотреть оперативно
Все пострадавшие жители Одесской области, чье жилье повреждено в результате боевых действий и ракетных обстрелов рф, уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення для получения до 500 тыс грн на ремонт жилья.
«Местные власти прошу оперативно рассматривать заявления людей, чтобы ремонтные работы начались как можно быстрее и все было сделано до холодов», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Сейчас некоторые пострадавшие могут получить материальную помощь от местных властей на восстановление окон и входных дверей.
Кто и как может получить помощь в рамках єВідновлення
Ранее Кабмин принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья. Он предусматривает предоставление гражданам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии РФ, государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно будет с помощью электронной услуги єВідновлення.
Услугой с 10 мая 2023 года могут воспользоваться все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения и которое еще не было отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли и тому подобное.
В первую очередь помощь получат участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие боевых действий, члены семей погибших военных, мобилизованные.
Также приоритет в предоставлении компенсаций имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, родители-воспитатели детского дома семейного типа, дети сироты и лишенные родительской опеки.