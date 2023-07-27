єВідновлення-2023: заявки могут подавать владельцы поврежденного жилья в Одессе 27 июля, 12:31 Поврежденные и разрушенные дома в Одессе (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

Одесситы, чье жилье пострадало в результате ракетных атак рф, уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Заявки одесситов должны рассмотреть оперативно

Все пострадавшие жители Одесской области, чье жилье повреждено в результате боевых действий и ракетных обстрелов рф, уже могут подавать заявки для участия в программе єВідновлення для получения до 500 тыс грн на ремонт жилья.

Видео дня

«Местные власти прошу оперативно рассматривать заявления людей, чтобы ремонтные работы начались как можно быстрее и все было сделано до холодов», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Сейчас некоторые пострадавшие могут получить материальную помощь от местных властей на восстановление окон и входных дверей.

Кто и как может получить помощь в рамках єВідновлення

Ранее Кабмин принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья. Он предусматривает предоставление гражданам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии РФ, государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно будет с помощью электронной услуги єВідновлення.

Услугой с 10 мая 2023 года могут воспользоваться все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения и которое еще не было отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли и тому подобное.

В первую очередь помощь получат участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие боевых действий, члены семей погибших военных, мобилизованные.

Также приоритет в предоставлении компенсаций имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, родители-воспитатели детского дома семейного типа, дети сироты и лишенные родительской опеки.