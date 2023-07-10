єВідновлення. Выплаты за поврежденное жилье ускорились: сколько получено заявлений и сколько украинцев получили компенсацию 10 июля, 17:31 Помощь в рамках єВідновлення уже получили 1409 украинцев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Компенсации в рамках проекта єВідновлення уже получили 1409 украинцев, жилье которых было повреждено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Помощь в рамках єВідновлення уже получили 1409 украинцев

Компенсации в рамках проекта єВідновлення уже получили 1409 украинцев. Две недели назад таких лиц было всего 378 и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что рассмотрение заявлений необходимо ускорить.

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За два месяца действия программы поступило 24 724 заявления, которые обрабатывают 510 комиссий. Всего на счета заявителей перечислили 115 млн грн.

«В очередной раз призываю громады наладить работу комиссий. От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги, созданные механизмы и цифровые инструменты — нужна ответственность на местах», — прокомментировал работу комиссий министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Кто и как может получить помощь в рамках єВідновлення

Ранее Кабмин принял порядок предоставления государственной помощи на ремонт поврежденного жилья. Он предусматривает предоставление гражданам, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, государственной помощи на текущий ремонт жилья. Сделать это можно будет с помощью электронной услуги єВідновлення.

Услугой с 10 мая 2023 года могут воспользоваться все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения и которое еще не было отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли и тому подобное.

В первую очередь помощь получат участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие боевых действий, члены семей погибших военных, мобилизованные.

Также приоритет в предоставлении компенсаций имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, родители-воспитатели детского дома семейного типа, дети сироты и лишенные родительской опеки.

Подать заявления на получение компенсации можно через мобильное приложение Дія или офлайн — через ЦПАУ, органы соцзащиты своей громады или нотариусов.

Напомним, максимальная сумма помощи по программе єВідновлення составляет 200 тысяч гривен.