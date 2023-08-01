Кредиты по программе єОселя смогут получить новые категории украинцев 1 августа, 15:31 Новые участники госпрограммы єОселя должны будут сделать первый взнос в размере не менее 20% и выплачивать остальное под 7% годовых до 20 лет (Фото:mtot.gov.ua)

В программе ипотечных кредитов єОселя смогут принять участие украинцы, не имеющие собственного жилья независимо от их профессии.

Подать заявку по программе с августа смогут:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших ( умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших ( умерших) защитников и защитниц Украины;

умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших умерших) защитников и защитниц Украины; внутренне перемещенные лица;

другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека ( одинокий человек) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.

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Для новых участников программы будут действовать следующие условия:

фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;

первый взнос — от 20%;

срок кредитования — до 20 лет;

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

В июле сообщалось, что по программе єОселя уже выдано 1910 кредитов на сумму более 2,6 млрд грн, а привлеченного Украинской финансовой жилищной компанией (Укрфинжитло) ресурса хватит еще на 5−6 тыс. кредитных сделок.