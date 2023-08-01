Кредиты по программе єОселя смогут получить новые категории украинцев

1 августа, 15:31
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Новые участники госпрограммы єОселя должны будут сделать первый взнос в размере не менее 20% и выплачивать остальное под 7% годовых до 20 лет (Фото:mtot.gov.ua)

Новые участники госпрограммы єОселя должны будут сделать первый взнос в размере не менее 20% и выплачивать остальное под 7% годовых до 20 лет (Фото:mtot.gov.ua)

В программе ипотечных кредитов єОселя смогут принять участие украинцы, не имеющие собственного жилья независимо от их профессии.

Подать заявку по программе с августа смогут:

  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших  (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших  (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • внутренне перемещенные лица;
  • другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека  (одинокий человек) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.

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Для новых участников программы будут действовать следующие условия:

  • фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;
  • первый взнос — от 20%;
  • срок кредитования — до 20 лет;
  • приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

В июле сообщалось, что по программе єОселя уже выдано 1910 кредитов на сумму более 2,6 млрд грн, а привлеченного Украинской финансовой жилищной компанией  (Укрфинжитло) ресурса хватит еще на 5−6 тыс. кредитных сделок.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Кредиты Доступная ипотека єОселя

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