Кредиты по программе єОселя смогут получить новые категории украинцев
Новые участники госпрограммы єОселя должны будут сделать первый взнос в размере не менее 20% и выплачивать остальное под 7% годовых до 20 лет (Фото:mtot.gov.ua)
В программе ипотечных кредитов єОселя смогут принять участие украинцы, не имеющие собственного жилья независимо от их профессии.
Подать заявку по программе с августа смогут:
- ветераны войны и члены их семей;
- участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- внутренне перемещенные лица;
- другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокий человек) и дополнительно 21 кв. метр — на каждого следующего члена семьи.
Для новых участников программы будут действовать следующие условия:
- фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;
- первый взнос — от 20%;
- срок кредитования — до 20 лет;
- приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.
В июле сообщалось, что по программе єОселя уже выдано 1910 кредитов на сумму более 2,6 млрд грн, а привлеченного Украинской финансовой жилищной компанией (Укрфинжитло) ресурса хватит еще на 5−6 тыс. кредитных сделок.