Столтенберг рассказал, планирует ли в дальнейшем оставаться генсеком НАТО
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Йенс Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свои полномочия генерального секретаря НАТО после того, как срок действия мандата истечет.
Во время пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что хочет уйти с должности осенью 2023 года.
«Я много раз говорил, что не хочу продлевать свои полномочия и пока таких планов у меня нет. Когда мои полномочия закончатся этой осенью, я хочу уйти с должности», — ответил он на вопрос, останется ли генсеком до следующего лета.
Следует заметить, что ранее Столтенберг уже неоднократно об этом заявлял. Однако в Альянсе взволнованы тем, что им не удастся согласовать нового преемника накануне саммита в Вильнюсе.
25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.
Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.
19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.
Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.