Столтенберг рассказал, планирует ли в дальнейшем оставаться генсеком НАТО 16 июня, 17:42 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг заявил, что не хочет продлевать свои полномочия генерального секретаря НАТО после того, как срок действия мандата истечет.

Во время пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что хочет уйти с должности осенью 2023 года.

«Я много раз говорил, что не хочу продлевать свои полномочия и пока таких планов у меня нет. Когда мои полномочия закончатся этой осенью, я хочу уйти с должности», — ответил он на вопрос, останется ли генсеком до следующего лета.

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Следует заметить, что ранее Столтенберг уже неоднократно об этом заявлял. Однако в Альянсе взволнованы тем, что им не удастся согласовать нового преемника накануне саммита в Вильнюсе.

25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.