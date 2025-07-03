Продавал пасхальных цыплят из бисера. Зеленский вручил награду 11-летнему датскому школьнику, который собрал для украинских детей $8000

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию вручил 11-летнему волонтеру Йенсу Фогу Томсену награду Будущее Украины за помощь украинским детям.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента в четверг, 3 июля.

Зеленский поблагодарил мальчика за его помощь и пригласил его с родителями посетить Украину.

«Я очень благодарен тебе от всех наших людей, прежде всего от украинских детей. Ты знаешь, что они сейчас под российскими атаками и пытаются выжить. Ведь они любят Украину и имеют таких друзей. Ты большой друг Украины. Спасибо за рюкзаки, за сбор средств для помощи украинским детям. Все наши дети гордятся такими друзьями из Дании. Будем рады видеть тебя в Украине с твоими родителями», — отметил президент.

Фото: Офис президента

Йенс Фог — датский школьник, который с 2024 года помогает Украине. Увидев новости об украинских детях, которые потеряли дом из-за российской агрессии, мальчик начал делать из бисера сине-желтых пасхальных цыплят. Продавая украшения, Йенс заработал более 8 тыс. долларов. На эти деньги мальчик приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны.

Отличие Будущее Украины было утверждено президентом 29 мая 2025 года. 3 июня Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской вручил награды детям, которые прошли через оккупацию, депортацию и потери.

Йенс Фог Томсен стал первым иностранцем, получившим эту награду.