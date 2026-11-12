«Это не случайные ошибки». Зеленский заявил о новых сбоях в работе Starshield над Украиной

В Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, вновь действуют ограничения скорости на уровне 161 километра в час.

Об этом в четверг, 12 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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«Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. А именно — действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час). Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости», — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что прежде всего речь идет о значительном усложнении перехвата российских реактивных дронов.

«К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства перехвата не развивают достаточной скорости и не успевают сбить цели. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов», — сообщил президент.

Зеленский добавил, что в настоящее время Украина пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной.

Ранее 12 ноября в украинской оборонной компании Fire Point (FP) заявили, что с 30 октября по 11 ноября Силы обороны Украины с помощью средств FP атаковали по меньшей мере девять российских НПЗ с совокупной номинальной мощностью более 120 млн тонн нефти в год.

За неполные две недели под ударами оказались предприятия, на которые приходится более трети всей нефтеперерабатывающей мощи РФ, отмечали в компании.

В октябре, во время предыдущих ограничений в работе StarLink и StarShield, издание The Economist писало, что американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск мог стремиться наказать Украину за атаки на российскиенефтеперерабатывающие заводы.

Ограничения Starshield для ВСУ — что известно

14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась при скорости свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

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Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина потеряла доступ к связи Starlink.

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24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже к утру скорость была достаточной для полноценной работы.