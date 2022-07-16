Интерфейс товаров и веб-страницы на украинском: какие новые нормы языкового закона и штрафы за его нарушение вступили в силу с 16 июля 16 июля, 13:19 С 16 января вступает в силу статья 30 языкового закона (Фото:Сергей Нужненко / RFE / RL)

В субботу, 16 июля, в Украине вступил в силу ряд новых норм языкового закона. Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение этого закона.

Об этом напомнил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят в апреле 2019 года, а вступил в силу 16 июля 2019 года. Однако вступление в силу ряда норм закона было отложено на более поздние даты.

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В частности, с 16 июля 2022 года начинают действовать части 2 и 6 статьи 27 языкового закона, регламентирующие использование украинского в интернете и в интерфейсах компьютерных программ товаров.

О каких конкретных изменениях идет речь?

Новые нормы языкового закона с 16 июля 2022

Согласно части второй статьи 27 на каждом товаре должен быть украиноязычный интерфейс, будь то электронный экран или панель управления с обычными кнопками. «Другими словами, любой товар, на котором установлена компьютерная программа — автомобиль или стиральная машинка — должен быть «локализован» для реализации в Украине, — объяснил Кремень.

По объему и содержанию украиноязычная компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, установленная на товарах, должна содержать не меньше информации, чем иноязычные версии такого интерфейса. Под «пользовательским интерфейсом» подразумевается вся отображаемая информация, с которой непосредственно взаимодействует пользователь при использовании программы и содержащая текст на любом языке.

Инфографика: mova-ombudsman.gov.ua

Согласно части шестой статьи 27 страницы любых интернет-представительств должны быть оформлены на украинском языке, в частности, речь идет о веб-сайтах и веб-страницах в социальных сетях:

органов государственной власти,

органов местного самоуправления,

предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности,

средств массовой информации, зарегистрированных в Украине,

субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и зарегистрированных в Украине

Инфографика: mova-ombudsman.gov.ua

Параллельно с украиноязычной версией интернет-представительств могут существовать версии на других языках, однако версия на государственном языке должна загружаться по умолчанию для пользователей в Украине и иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии. То есть, с 16 июля именно украинская версия всех веб-ресурсов, которые используются в Украине в качестве интернет-представительств, должна быть основной.

Украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия — но достаточную для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности данного субъекта.

Под понятием «интернет-представительство» подразумеваются не только вебсайты, но и страницы в соцсетях, ютуб-, вайбер-, телеграм-каналы, информационные боты, мобильные приложения и т. д. То есть речь идет о любых публичных интернет-ресурсах, связанных с субъектами, указанными в законе.

Инфографика: mova-ombudsman.gov.ua

Введение административной ответственности за нарушение языкового закона

С 16 июля 2022 года также вводится административная ответственность за все нарушения закона — вступает в силу подпункт 1 пункта 7 раздела Заключительные и переходные положения. Именно этот подпункт вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Как пояснил Тарас Кремень, изменения предполагают возможность налагать штраф не только на отдельные заведения, как до сих пор, но и на:

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления,

руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности,

других физических лиц, нарушающих закон.



Такой штраф вправе налагать уполномоченный по защите государственного языка. Его представители смогут составлять административные протоколы, а языковой омбудсмен будет рассматривать их и выносить постановления, предусматривающие либо предупреждение, либо штрафы.

Размер штрафа составит:

от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые.

от 8500 до 11900 грн — за повторное нарушение



Почему это важно?

«Украинский язык, особенно в условиях войны, приобретает особое звучание, усиливается и сам языковой фронт. Статья 27 — одна из тех, которые усиливают статус украинского языка как государственного и защищают права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке», — подчеркнул Тарас Кремень.



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