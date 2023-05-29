В Одессе полицейского отстранили от работы из-за языкового скандала 29 мая, 02:11 В Одессе полицейского отстранили от работы из-за спора о русском языке (Фото:Национальная полиция Украины)

В Одессе от работы отстранили участкового офицера полиции и его руководителя после появления в соцсетях видео, на котором он спорит с гражданином в отделении из-за русского языка.



На видео полицейский общается с людьми в участке на русском, а на замечание отвечает, что они «понаехали» и предлагает «выйти».

Вскоре в полиции Одесской области сообщили, что начали служебное расследование в отношении участкового и его руководителя по факту конфликтной ситуации.

Видео дня

В полиции сообщили, что увидели видео во время мониторинга соцсетей. Там установили, что инцидент между участковым и гражданином возник, когда тот и еще несколько мужчин были приглашены в отделение полиции из-за появления в общественном месте в пьяном виде.

«Оценка действиям полицейского, его руководителя и еще двум его коллегам, которые присутствовали во время конфликта — оперативному дежурному и помощнику оперативного дежурного, будет дана по результатам расследования», — пообещали в областной полиции.

Там добавили, что на время проведения служебного расследования участковый офицер полиции и его руководитель отстранены от исполнения служебных обязанностей.

