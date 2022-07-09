В Одессе мужчина угрожал продавцу за обслуживание на украинском языке. Пришлось извиняться — видео

9 июля, 17:44
Мужчина представился военным и угрожал вызвать полицию за то, что продавец говорит на украинском языке (Фото:Скриншот из видео Думская/Telegram)

Мужчина представился военным и угрожал вызвать полицию за то, что продавец говорит на украинском языке (Фото:Скриншот из видео Думская/Telegram)

В салоне мобильных телефонов Одессы местный житель устроил скандал, потребовав у продавца обслуживать его на русском языке. Об этом сообщает одесское издание Думская.

Думская в Telegram опубликовала видео, на котором зафиксирован конфликт. Мужчина представился военным и угрожал вызвать полицию за то, что продавец говорит на украинском языке. В ответ продавец, приехавший из Херсона, предложил клиенту прийти с переводчиком.

Видео дня

«Ты не в Украине, ты в — Одессе, друг. Одесситы имеют право говорить по-русски», — заявлял мужчина.

Позже в Telegram появилось видео с извинениями одессита на украинском языке. Он признался, что работает охранником, и не имеет никакого отношения к ВСУ или другим силовым структурам.

«В настоящее время я получил повестку и готов защищать родину. Одесса — это Украина. Слава Украине, слава ВСУ», — сказал мужчина.

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С 16 января 2021 года в Украине начала действовать статья 30 закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно ей, в супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь уточнял, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

https://www.youtube.com/embed/kJaBqZoWpzE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесса Русский язык Украинский язык Скандал

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