Языковой омбудсмен предложил убрать из паспортов старого образца русский язык 5 мая, 00:56 Украинский паспорт (Фото:adm.dp.gov.ua)

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предлагает убрать из паспортов старого образца русский язык.

Во время брифинга в четверг, 4 мая, Креминь заявил, что будет рекомендовать Верховной Раде внести изменения в положение о паспорте. Он напомнил, что сейчас в Украине существует два бланка паспортов — биометрические, а также паспорта старого образца, в которых данные гражданина Украины записаны на украинском и на языке страны-агрессора.



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«Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке согласно части первой статьи 8 языкового закона… Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы», — сказал он.