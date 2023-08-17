Языковой омбудсмен призвал усилить контроль за соблюдением законодательства в колледжах и университетах 17 августа, 15:24 Тарас Креминь, Уполномоченный по защите государственного языка (Фото:Тарас Креминь / Facebook)

Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал Министерство образования и науки Украины усилить контроль за соблюдением языкового законодательства в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Об этом он написал на странице в Facebook.

«Нарушение языкового законодательства в украинских колледжах и университетах негативно влияет на имидж сферы образования и науки в целом», — отметил Кремень.

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По его словам, частыми проблемами является то, что руководители уделяют недостаточно внимания украинскому как языку образовательного процесса.

«Убежден, что Министерство обладает всеми инструментами для устранения выявленных нами недостатков. Давайте встретим новый 2023/2024 учебный год без рисков и угроз государственному языку!» — заявил он.

Креминь также отметил, что в 2023 году было проведено 11 мероприятий государственного контроля в учреждениях высшего образования о нарушениях законодательства о государственном языке.

Омбудсмен отметил, что в 2023 году были составлены протоколы о нарушении закона о государственном языке в отношении 14 научно-педагогических работников высших учебных заведений.

27 января в стенах Киево-Могилянской академии запретили общаться на русском языке. Креминь заявил о поддержке этой инициативы.