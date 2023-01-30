Запрет русского. Языковой омбудсмен поддерживает решение Киево-Могилянской академии 30 января, 16:57 Ограничение касается межличностного общения в стенах вуза (Фото:Gerry Lynch/Flickr)

После решения руководства Киево-Могилянской академии запретить использование русского в стенах заведения Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о поддержке этой инициативы.

Об этом он написал в понедельник, 30 января, на своей странице в Facebook.

«Поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины», — подчеркнул чиновник.

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Он также напомнил, что, согласно Закону, язык учебы в Украине является исключительно государственный, и обратился к Минобразования и Союзу ректоров с просьбой принять дополнительные меры по неукоснительности соблюдения языкового законодательства в условиях российской агрессии.

Кроме того, как отметил Креминь, инициатива университета совпала с тем, что один из украинских меценатов из-за границы завещал вузу $1 млн.

«Насколько мне известно, одно из его пожеланий — чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности», — рассказал языковой омбудсмен.

О запрете межличностного общения на русском языке в Киево-Могилянской академии стало известно 27 января. Он касается преподавателей, студентов и административного персонала.