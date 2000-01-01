Уклін чолом народу,
Що рідну мову нам зберіг,
Зберіг в таку страшну негоду,
Коли він сам стоять не міг.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Нехай в твоїм серці любові
не згасне священний вогонь,
як вперше промовлене слово
на мові народу свого.
Кожне слово
нашої мови
проспіване у Пісні
тож пісенними словами
з побратимами
у товаристві розмовляємо
Слова росли із ґрунту, мов жита.
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кров'ю предків тяжко пурпурова.
Мова зникає, коли нею не говорять про любов.
О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…
Мова пам'ятає все. Вона усуває час, воднораз зливаючи в своєму горнилі живі голоси десятків поколінь. Вона огортає порізнених людей незримою грозовою хмарою спільного духа, даючи їм силу не просто існувати — бути.
Почувши від нього одного разу, що українська мова — «це мова кучерів та куховарок , а не інтелігентних людей» , я перервав з ним усякі зносини.
Ми з нею відомі усюди,
усе в ній, що треба нам, є,
а хто свою мову забуде,
той серце забуде своє.
Ми озвучені нашою мовою, як небеса птаством, ми виховані нею, ми маємо її, аби говорити про своє кохання і свою ненависть, про свої страхи і свою віру, ми нею й названі й пояснені.
Кожне слово
нашої мови записане у Літописі
тож хай знають вороги
якими словами
на самоті мовчимо
Людська мова визначає наше мислення, до того ж вона складна та химерна – повністю не осягнеш навіть рідну…
Все в тобі з’єдналося, злилося —
Як і помістилося в одній! —
Шепіт зачарований колосся,
Поклик із катами на двобій.
Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера обстоювання свого “я”, своєї особистої і національної гідності.
Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!
На мові нашій дня печать.
Вона — як сяйво серед ночі...
її не можна забувать,
Вона душі твоєї очі.
Дитя заснуло на руці,
Як слово на долоні мови…
Світ, мов із атомів, складається з літер твоєї абетки. Доки ти не скажеш нічого – не буде нічого.
Наповнюймо
цей холодний всесвіт
теплими словами нашої мови,
які народжуються разом із диханням.
Ось тобі, жінко, мова.
Стріляй із неї.