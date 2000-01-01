Влучні вислови відомих українців
до дня української писемності та мови

Уклін чолом народу,
Що рідну мову нам зберіг,
Зберіг в таку страшну негоду,
Коли він сам стоять не міг.

Олександр Олесь

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!

Леся Українка

Нехай в твоїм серці любові
не згасне священний вогонь,
як вперше промовлене слово
на мові народу свого.

Володимир Сосюра

Кожне слово
нашої мови
проспіване у Пісні
тож пісенними словами
з побратимами
у товаристві розмовляємо

Василь Голобородько

Слова росли із ґрунту, мов жита.
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кров'ю предків тяжко пурпурова.

Ліна Костенко

Мова зникає, коли нею не говорять про любов.

Сергій Жадан

О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…

Олександр Олесь

Мова пам'ятає все. Вона усуває час, воднораз зливаючи в своєму горнилі живі голоси десятків поколінь. Вона огортає порізнених людей незримою грозовою хмарою спільного духа, даючи їм силу не просто існувати — бути.

Оксана Забужко

Почувши від нього одного разу, що українська мова — «це мова кучерів та куховарок , а не інтелігентних людей» , я перервав з ним усякі зносини.

Євген Чикаленко

Ми з нею відомі усюди,
усе в ній, що треба нам, є,
а хто свою мову забуде,
той серце забуде своє.

Володимир Сосюра

Ми озвучені нашою мовою, як небеса птаством, ми виховані нею, ми маємо її, аби говорити про своє кохання і свою ненависть, про свої страхи і свою віру, ми нею й названі й пояснені.

Сергій Жадан

Кожне слово
нашої мови записане у Літописі
тож хай знають вороги
якими словами
на самоті мовчимо

Василь Голобородько

Людська мова визначає наше мислення, до того ж вона складна та химерна – повністю не осягнеш навіть рідну…

Вікторія Амеліна

Все в тобі з’єдналося, злилося —
Як і помістилося в одній! —
Шепіт зачарований колосся,
Поклик із катами на двобій.

Василь Симоненко

Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера обстоювання свого “я”, своєї особистої і національної гідності.

Іван Дзюба

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

Панас Мирний

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!

Тарас Шевченко

На мові нашій дня печать.
Вона — як сяйво серед ночі...
її не можна забувать,
Вона душі твоєї очі.

Володимир Сосюра

Дитя заснуло на руці,
Як слово на долоні мови…

Микола Вінграновський

Світ, мов із атомів, складається з літер твоєї абетки. Доки ти не скажеш нічого – не буде нічого.

Сергій Жадан

Наповнюймо
цей холодний всесвіт
теплими словами нашої мови,
які народжуються разом із диханням.

Василь Голобородько

Ось тобі, жінко, мова.
Стріляй із неї.

Катерина Калитко

