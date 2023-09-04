Экстрадиция уклонистов с купленными справками ВВК юридически возможна — Вениславский

4 сентября, 02:22
Поделиться:
Федор Вениславский (Фото:Радио Свобода)

Федор Вениславский (Фото:Радио Свобода)

С юридической точки зрения экстрадиция мужчин, выехавших за границу благодаря купленным справкам военно-врачебной комиссии, возможна. Об этом заявил в эфире телемарафона Единые новости член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции Слуга народа Федор Вениславский.

«Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они быстро будут регистрировать производство, сообщать о подозрении», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:

В Украине около 60 тысяч мужчин использовали обучение для уклонения от призыва (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova) В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации для некоторых студентов

Депутат отметил, что приобретенные справки военно-врачебной комиссии о непригодности являются фальшивыми документами — само по себе их использование является преступлением.

По словам Вениславского, процедура экстрадиции требует зарегистрированного уголовного производства и присвоения конкретному лицу статуса подозреваемого в уголовном деянии.

Читайте также:

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, что наладить полномасштабную экстрадицию всех украинцев, сбежавших за границу, пока невозможно, поэтому приоритетной задачей будут топ-коррупционеры.

Теги:   Мобилизация Федор Вениславский уклонисты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X