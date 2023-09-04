Экстрадиция уклонистов с купленными справками ВВК юридически возможна — Вениславский 4 сентября, 02:22 Федор Вениславский (Фото:Радио Свобода)

С юридической точки зрения экстрадиция мужчин, выехавших за границу благодаря купленным справкам военно-врачебной комиссии, возможна. Об этом заявил в эфире телемарафона Единые новости член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции Слуга народа Федор Вениславский.

«Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они быстро будут регистрировать производство, сообщать о подозрении», — сказал он.

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Депутат отметил, что приобретенные справки военно-врачебной комиссии о непригодности являются фальшивыми документами — само по себе их использование является преступлением.

По словам Вениславского, процедура экстрадиции требует зарегистрированного уголовного производства и присвоения конкретному лицу статуса подозреваемого в уголовном деянии.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, что наладить полномасштабную экстрадицию всех украинцев, сбежавших за границу, пока невозможно, поэтому приоритетной задачей будут топ-коррупционеры.